Der erste Spieltag der 2. Volleyball Bundesliga hat den Volley Youngstars Friedrichshafen den ersten Punkt beschert. Das Team von Trainer Adrian Pfleghar verlor mit 2:3 (15:25, 25:22, 11:25, 25:16, 9:15) bei Aufsteiger Blue Volleys Gotha. Gegen Hammelburg – dort trat das Stützpunktteam am Sonntag an – lief es laut Pressemeldung nicht so gut. Zwar waren die Häfler im zweiten Satz kurz vor dem Satzgewinn, am Ende hieß es aber 0:3 (20:25, 25:27, 11:25). MVP wurde bei Hammelburg der Ex-YoungStar Moritz Rauber.

Während am Samstag Angreifer Linus Engelmann als MVP (wertvollster Spieler) überzeugte, holte sich Zuspieler Tobias Hosch diese Auszeichnung am Sonntag. „Für uns war es eine gute Standortbestimmung und wir freuen uns über den ersten Punkt“, sagte Trainer Adrian Pfleghar. „Wir haben aber auch aufgezeigt bekommen, dass wir nicht nachlassen dürfen, sonst werden wir bestraft.“ Beim Auftakt dabei waren Tobias Hosch, Tobias Habermaas, Linus Engelmann, Marco Frohberg, Severin Hauke, Lennart Heckel, Markus Hieber, Onno Möller, Johann Reusch, Benedikt Waldinger, Leon Zimmermann, Leon Meier, Jannik Brentel. Das erste Heimspiel steht am 29. September um 16 Uhr gegen RotesRudel Fellbach an.