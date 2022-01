Erster Open House Lit-Walk zur Ausstellung

Das Zeppelin Musuem lädt am Donnerstag, 20. Januar, in Zusmamenarbeit mit dem Kulturbüro zu Open House Lit-Walk, einem Literatur-Rundgang mit zwei Schauspielern ein. Die Veranstaltung beginnt um´19 Uhr ist für Besucher kostenlos. Das Museum testet mit dem Open House Lit-Walk ein ganz neues Format. Geplant ist eine Kurzführung zur Prosa der Ausstellung mit anschließender Lesung im Kiesel, vorgetragen von der Schauspielerin Dorothea Neukirchen und dem Schauspieler Tomasz Robak. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die am Bodensee lebten, pflegten enge Verbindungen. Das Zeppelin Museum nimmt am Abend prosaische und lyrische Texte über den Bodensee in den Blick. Die Veranstaltung wird dann am 17. März noch einmal stattfinden. Das Zeppelin Museum bittet für den Lit-Walkum um Anmeldung unter anmeldung@zeppelin-museum.de oder Telefon 07541/38 01 25 möglich.