In den USA wird die Radsportlerin Liane Lippert an der viertägigen Tour of California teilnehmen. Nur die besten 20 Teams der Frauen-Weltrangliste bekommen die Einladungen zur Kalifornien Rundfahrt, - so auch Lipperts Team Sunweb.

Ab Donnerstag wird das Nachwuchstalent vom RSV Seerose Friedrichshafen erstmals in einem reinen Profirennen eingesetzt. Hier hat sie, wie auch ihre gleichaltrige Teamkollegin, die französische Meisterin Juliette Labouse, die wichtigen, unentbehrlichen Helferdienste zu verrichten, um ihrem Team eine gute Platzierung zu ermöglichen.

In dieser schweren Profirundfahrt ist für Lippert an vordere Tages- oder Gesamtplatzierungen nicht zu denken. Vorsichtig optimistisch denn auch ihre Prognose: „Ich habe primär Teamarbeit zu verrichten. Ich will aber schon versuchen, mich in der U 23-Wertung zu zeigen“, sagte Lippert. Die Rundfahrt findet im nördlichen Kalifornien, nordwestlich von San Francisco, an der Grenze zu Nevada statt. Zwei der vier Etappen werden um South Lake Tahoe herum ausgetragen und jeweils mit einer extrem schweren Schlusssteigung am Heavenly Mountain Resort enden. Dafür werden die beiden letzten Teilstücke wohl jeweils im Sprint entschieden werden – und zwar in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento, wo die Rundfahrt am 14. Mai enden wird.