Neuer Erster Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen tritt sein Amt an

Friedrichshafen hat einen neuen Ersten Bürgermeister. Florian Müller tritt am Montag sein Amt an. Der Gemeinderat hat ihn am 21. Juni als Ersten Bürgermeister und Dezernent für das Dezernat IV der Stadt Friedrichshafen in öffentlicher Sitzung gewählt.

Fabian Müller war laut Mitteilung der Stadt zuletzt Geschäftsführer der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg. Außerdem war er Referent für Gemeinde- und Energiewirtschaft, EU-Beihilfenrecht, Wasserwirtschaft und Wirtschaftspolitik beim Gemeindetag Baden-Württemberg. Der Gemeindetag Baden-Württemberg ist der größte kommunale Landesverband im Südwesten.

Nun leitet er das Dezernat IV. Dazu gehören laut Stadt:

Amt für Stadtplanung und Umwelt

Amt für Vermessung und Liegenschaften

Bauordnungsamt mit Prüfamt für Baustatik

Stadtbauamt

Städtische Bauverwaltung mit Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Beauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen (Barrierefreiheit)

Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirates sowie die Stabsstelle Projektkoordination

Als Erster Bürgermeister vertritt Fabian Müller zudem den Oberbürgermeister. Bereits am 21. September wird er den Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt leiten.