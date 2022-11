Vortrag über die „erste urkundliche Erwähnung Ailingens“

Die Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege Ailingen-Berg lädt für Dienstag, 15. November, zu einem interessanten und für Ailingen historisch wichtigen Vortrag über die Gründung der Gemeinde ein. Im Rahmen dieses Vortrags soll das Fundament der bevorstehenden 1250-Jahr-Feierlichkeiten nochmals untersucht werden.

Ein Priester namens Hymmo übertrug dem Kloster St. Gallen seinen Besitz im Linzgau und ließ darüber von einem St. Galler Mönch eine Urkunde ausfertigen. Mit ihr wird der Ort Ailingen erstmals schriftlich erwähnt. Peter Erhard, Leiter des Staatsarchivs St. Gallen, erläutert in dem Vortrag die neuen Erkenntnisse über die Datierung der Urkunde, dessen Original sich bis heute im ehemaligen Klosterarchiv in St. Gallen befindet, und die bisher nur in die Jahre 770 bis 774 eingegrenzt werden konnte. Dazu gehören neben den erwähnten Orten auch die handelnden Personen und die Lebensumstände der Menschen im frühen Mittelalter. Diese Veranstaltung am Dienstag, 15. November, findet gemeinsam mit der Kolpingfamilie Berg im Nikolaussaal des Gemeindehaus Berg statt und beginnt um 20 Uhr.