Erste Liga, Mimmenhausen, Studium – Die Zukunft der vier ausscheidenden Youngstars

Vier Spieler erleben gerade ihre letzten Wochen am Bundesstützpunkt in Friedrichshafen. Lennart Heckel, Linus Engelmann, Pascal Zippel sowie Tom Fust trainieren gerade noch fleißig bei den Volley Youngstars mit, altersbedingt endet aber ihre Zeit und so schlagen sie alle schon bald neue Wege ein.

Lennart Heckel scheint dabei seinem Ziel nahe zu sein. „Ich habe ein Erstliga-Angebot, darf aber nicht darüber sprechen“, sagt der 19-jährige Mittelblocker. Der Kontakt kam beim Nationalmannschaftslehrgang in Kienbaum zustande, seine Zukunft klärt sich wahrscheinlich am 18. Mai. Eine solche Vertragsunterschrift wäre gleichbedeutend mit der Erfüllung seines Traums Volleyball-Bundesliga. „Dafür bin ich schließlich zum Bundesstützpunkt gegangen“, betont der Abiturient.

Traum von der Bundesliga

Den gleichen Wunsch hat Heckels Mitbewohner Linus Engelmann. Auch er würde sich am liebsten „voll auf den Sport konzentrieren und mindestens so viel Training wie hier.“ Dafür müsste der 19-Jährige einen Verein in der höchsten Spielklasse finden, denn 15 bis 20 Stunden Training in der Woche bieten nur Erstligaclubs. Engelmann, der beim dritten Play-off-Finalspiel im Kader des VfB Friedrichshafen stand, erhielt bei seiner Suche sogar prominente Hilfe: Über den bisherigen VfB-Trainer Michael Warm knüpfte der Außenangreifer Kontakte zu verschiedenen Trainern und hinterlegte sein Interesse. Zurückgemeldet hat sich bisher aber noch niemand. „Aufgrund der finanziellen Belastungen durch die Pandemie sind die Erstligavereine vorsichtig mit Neuverpflichtungen“, bedauert Bundesstützpunktleiter Ralf Hoppe. Engelmanns Plan B? „Das könnte ein Studium sein“, sagt der 19-Jährige, der mitten im Abitur steckt.

In der zweiten Bundesliga bleibt Pascal Zippel. Er spielt künftig für den TSV Mimmenhausen und freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Nationalspieler und dortigen Spielertrainer Christian Pampel. Neben seiner neuen Herausforderung im 25 Kilometer entfernten Salem studiert der 19-Jährige weiter Energie- und Umwelttechnik in Weingarten.

Tom Fust, mit dem sich Zippel seit vergangenem Herbst eine Wohnung teilt, hat einen weiteren Weg. Der 18-jährige Außenangreifer war 2020 vom VfL Lintorf in Niedersachsen an den Bundesstützpunkt gewechselt und hat sich nun entschlossen, nach Köln zu gehen, um dort Jura zu studieren und bei den aufstiegsambitionierten Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf in der 3. Liga West eine Führungsrolle einzunehmen.