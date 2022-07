Erste kreisweite Schulung für Jugendleiter in der Jugendherberge

Das Landratsamt Bodenseekreis lädt Jugendliche, Jugendleiter sowie ehrenamtlich Engagierte im Alter von 15 bis 27 Jahren zur ersten kreisweiten JuLeiCa-Schulung in die Graf-Zeppelin-Jugendherberge in Friedrichshafen ein. Schulungstermine sind vom 23. bis 25. September und vom 14. bis 16. Oktober, wie die Behörde mitteilt.

Die Schulung ist die Basis für ehrenamtliches Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, im Jugendtreff oder bei Freizeitangeboten. So lernen die Teilnehmenden unter anderem, wie man eine Gruppe leitet, Projekte organsiert und dabei die richtigen Wege und Spiele wählt, um Kinder und Jugendliche zu begeistern. Auch Fragen zur Aufsichtspflicht oder die korrekte Beantragung finanzieller Mittel werden geklärt.Das nötige Wissen vermittelt ein Team aus erfahrenen Referentinnen und Referenten. Franziska von Stryk, Stephanie Lutz, Elias Brehm und David Raither sind seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit im Bodenseekreis aktiv und leiten beispielsweise die Jugendgruppe und den Jugendtreff Heiligenberg, organisieren Jugendreisen und führen Ferienlager durch.

Die Anmeldung ist unter www.bodenseekreis.de/jung-und-engagiert und dem Menüpunkt „JuLeiCa-Schulung“ möglich. Anmeldungen sind möglich bis zum 24. August. Die Teilnahmegebühr für beide Wochenenden beträgt inklusive Übernachtung und Verpflegung 100 Euro. Im Anschluss erhalten alle Teilnehmenden als Qualifikationsnachweis zudem die JuLeiCa-Card, die ein bundesweiter Ausweis für ausgebildete Jugendleiterinnen und Jugendleiter ist.

Weitere Infos bei Katrin Kotter und Ann-Kathrin Röber unter Telefon 07541 / 204 31 73 oder 204 31 74 oder per E-Mail an jungundengagiert@bodenseekreis.de.