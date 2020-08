Dr. Sabine Merz wird ab September die erste Chefärztin des Medizincampus Bodensee. Ihre Aufgabe: Der Aufbau einer Klinik für Akut- und Notfallmedizin. Merz ist, wie der Klinikverbund schreibt, eine erfahrene Fachärztin für Anästhesiologie und Fachärztin für Innere Medizin.

„Ich liebe Herausforderungen“, sagt die versierte Notärztin, die nach einigen Jahrzehnten im Schwarzwald-Baar-Klinikumin Villingen-Schwenningen und einigen Jahren als leitende Oberärztin der dortigen Klinik für Akut- und Notfallmedizin nun an den Bodensee wechselt. Hier findet sie keine „fertige“ Klinik vor, sondern wird diese mit ihrem Team strukturell und personell aufbauen.

Geboren, aufgewachsen, beschult und Medizin studiert in Freiburg machte sie ihr praktisches Jahr in Villingen-Schwenningen und war danach mitten in der deutschlandweiten Ärzteschwemme erst einmal ohne feste Anstellung. Sie jobbte an der Uniklinik Freiburg und konnte 1989 dann endlich in der Anästhesie Villingen-Schwenningen beginnen. In den Folgemonaten und –jahren gab es einige spannende Angebote in den neuen Bundesländern, aber Sabine Merz war inzwischen verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Also blieb sie und liebäugelte neben der Anästhesie mit der Inneren Medizin, machte ihren zweiten Facharzt und kombinierte beide Fächer dann in der neuen Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Ganz „nebenbei“ flog sie auch weiter als Notärztin mit an Bord von Christoph 11, dem Bruder des in Friedrichshafen stationierten Retttungshubschraubers Christoph 45, der auch nachts und in ganz Baden-Württemberg fliegen darf – woran Dr. Merz nicht unbeteiligt ist, wie das Klinikum weiter schreibt. Aktuell steht sie kurz vor dem Abschluss zur zertifizierten Managerin für Akut- und Notfallmedizin.

„Ich glaube, ich weiß, was auf mich in Friedrichshafen zukommt“, sagt die Notfallmedizinerin. Einige ihrer neuen Kollegen kennt sie schon und freut sich auf die Arbeit in der Notaufnahme, die ihr schon immer viel Freude gemacht hat, wie sie sagt. Und sie freut sich auf das Team, dass sie leiten und organisieren wird, dem sie aber auch fachlich und inhaltlich zur Seite stehen wird, damit sich alle und alles weiterentwickeln kann. Erfahrungen in der Lehre hat die nebenberufliche Dozentin für Anästhesie und Intensivmedizin nämlich auch.