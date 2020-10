Seit Anfang September baut Dr. Sabine Merz als Chefärztin die neue Klinik für Akut- und Notfallmedizin des Klinikums Friedrichshafen auf. Die erfahrene Fachärztin für Anästhesiologie sowie Fachärztin für Innere Medizin ist die erste Chefärztin des Medizincampus Bodensee (MCB) überhaupt, wie der Klinikverbund schreibt.

MCB-Geschäftsführerin Margita Geiger begrüßte Sabine Merz bei einer kleinen Feier im Kreis der leitenden Ärzte und Mitarbeiter. „Die neue Klinik für Akut- und Notfallmedizin ist Voraussetzung, um die umfassende Notaufnahme am Klinikum Friedrichshafen aufrechtzuhalten“, erklärte Geiger. Bereits am Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen habe Merz erfolgreich eine zentrale Notaufnahme aufgebaut. Mit einem Blumenstrauß und einer Tasche voller symbolischer Geschenke für einen guten Start hieß Geiger die neue Chefärztin im Kollegenkreis willkommen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Stelle antreten darf und stolz, dass ich in der 45-jährigen Geschichte des Hauses die erste Chefärztin bin“, sagte Merz. Lange Jahre habe sie als Anästhesistin und als Intensivmedizinerin gearbeitet, bevor sie ihren zweiten Facharzt für Innere Medizin machte. „Die Notfallmedizin gehörte von Beginn meines Berufslebens dazu und ich habe sie in verschiedenen Variationen und von allen Seiten kennengelernt.“

Vor ihrem Wechsel ans Klinikum Friedrichshafen war Sabine Merz sieben Jahre lang leitende Oberärztin in der Klinik für Akut- und Notfallmedizin im Schwarzwald-Baar Klinikum . „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte sie zur neuen Herausforderung. Neben der schönen Gegend nannte sie den am Haus stationierten Rettungshubschrauber „Christoph 45“ als wichtigen Punkt für ihre Entscheidung. „Ich bin mir meiner Verantwortung beim Aufbau der Klinik für Akut- und Notfallmedizin bewusst“, betonte sie. Dabei sei ihr wichtig, die neuen Strukturen zum Wohle des Patienten zu schaffen. Auf dem Weg werde es auch Veränderungen geben, die nicht jedem gefallen werden. „Aber eine gut organisierte Notaufnahme bietet für ein Krankenhaus neu Chancen“, so ihre Erfahrung. Für wichtig hält die neue Chefärztin außerdem eine gute Vernetzung mit Rettungsdiensten, Haus- und Fachärzten sowie anderen Krankenhäusern. „Unser Ziel ist, mit akuten und notfallmedizinischen Problemen adäquat und umfassend umzugehen.“ Vom motivierten und an Notfallmedizin interessierten Team sei sie sehr nett aufgenommen worden. „Ich wünsche mir eine offene Kommunikation und ein kollegiales Miteinander, außerdem eine gute Zusammenarbeit mit den anderen Abteilungen“, so Merz.