Erste Blutspendeaktion bei der BKK ZF übertrifft Erwartungen der Krankenkasse

Ende Januar organisierte die BKK ZF & Partner erstmals in Kooperation mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen eine Blutspendeaktion in den Räumlichkeiten der BKK ZF & Partner im Competence Park Friedrichshafen. Die Organisatoren zogen aufgrund der hohen Resonanz ein sehr zufriedenes Fazit. Bei dieser ersten Blutspendeaktion zählten die Veranstalter 88 Spender. Trotz einer Anmeldung im Voraus, entschieden sich einige Spender spontan an der Aktion teilzunehmen. Durch zahlreiche freiwillige Helfer konnte ein reibungsloser Ablauf der Blutspenden gewährleistet werden, teilen die Organisatoren mit.

Bei lebensbedrohlichen Krankheiten und schweren Verletzungen ist auch das beste medizinische Versorgungssystem ohne Blutkonserven nicht funktionsfähig. Heutzutage sei der hohe Bedarf an Blut in erster Linie eine Folge des medizinischen Fortschritts, schreibt die BKK. Viele Operationen, Transplantationen und Behandlungen von Patienten seien ausschließlich dank moderner Transfusionsmedizin möglich geworden. Das Blut eines Spenders mit rund 500 Millilitern kann laut Pressemitteilung drei Menschen das Leben retten. Statistiken zeigen, dass ein großer Teil der Bundesbürger einmal in seinem Leben auf das Blut eines Spenders angewiesen ist.

Weitere Blutspendeaktionen sind für Sommer und Herbst geplant.