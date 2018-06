Neues Baugebiet für Jettenhausen: Auf einem heutigen Acker sollen Wohnungen entstehen, zunächst aber dient die Fläche als Ersatzparkplatz für die ZF Friedrichshafen AG und als Baustellen-Lager – solange der Tunnel Waggershausen für die B31-neu gebaut wird. Die Fläche liegt gegenüber der ZF Friedrichshafen AG, zwischen Werthmannstraße und Susostraße, nördlich der Waggershauser Straße und ist an die Siedlungswerk GmbH verkauft worden.

Die Stadt hatte für den Acker eine Veränderungssperre verfügt, weil dort ein Teil der Fläche für den Bau der B 31-neu benötigt wird. Der Landwirt, dem das Feld gehörte, hätte somit für Neupflanzungen keine Entschädigung mehr bekommen. Sie sei für ihn wertlos gewesen, sagen Kollegen. Die ehemaligen Eigentümer wollen sich nicht äußern. Die Stadt hatte zwar ein Vorkaufsrecht für die Fläche, hat darauf aber nach Auskunft von Florian Bertz, Projektmanager des Siedlungswerkes, verzichtet.

Platz für rund 800 Fahrzeuge

Die Siedlungswerk GmbH ist sich mit dem Landwirt handelseinig geworden und sitzt nun mit der Deges GmbH, die den Bau der B31-neu koordiniert, und der ZF Friedrichshafen AG am Tisch. Letztere wird auf der jetzt noch landwirtschaftlichen Fläche nördlich der Waggershauser Straße einen Ersatzparkplatz einrichten. Ein ZF-Sprecher dazu: „Die Suche nach Ersatzparkflächen für unsere Mitarbeiter im Werk 2 beschäftigt ZF schon längere Zeit. Wenn im Herbst 2018 der Bau der B31-neu beginnt, stehen von den heute 1275 Stellplätzen auf den Parkplätzen P24 und P27 nach heutiger Schätzung nur noch 450 zur Verfügung.“ Um die Ausweichfläche für die ZF-Mitarbeiter nördlich der Waggershauser Straße nutzen zu können, wartet die ZF jetzt auf Genehmigungen des Landwirtschaftsamtes und der Stadt Friedrichshafen.

„Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einreichung des Bauantrags. Wir sind zuversichtlich, einen am Ende positiven Bescheid von der Stadt zu erhalten, um den Parkplatz auf der Ersatzfläche errichten zu können. Darüber hinaus prüfen die Standortleitung und der Betriebsrat parallel weitere Parkalternativen“, sagt der ZF-Sprecher.

Raum für die Baustelle

Ein anderer Teil der großen landwirtschaftlichen Fläche wird in der Zeit des Tunnelbaus als Lagerfläche für die Baustelle von der Deges GmbH genutzt. Angesetzt sind für diesen Bau zweieinhalb Jahre, Baubeginn soll im Herbst 2018 sein. In der Zeit bis dahin muss das Gebiet auf Kampfmitteln untersucht und gegebenenfalls davon gereinigt werden.

Die Siedlungswerk GmbH wird die Zeit bis zur Fertigstellung des Tunnelbaus im Jahr 2020 oder 2021 nicht tatenlos verstreichen lassen. „Die Planungen sind im vollen Gange“, sagt Projektleiter Florian Bertz. Im Einvernehmen mit der Stadt müsse die ZF den Ersatzparkplatz organisieren, die Deges die Baustelleneinrichtung. Auch dafür muss die Fläche kampfmittelfrei sein. Die Siedlungswerk GmbH plant indes in eine andere Richtung.

Das neue Wohngebiet

Im Flächennutzungsplan ist die Fläche bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen. „Wir wollen schnell die nötigen Anträge stellen“, so Bertz. Es soll einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Die Art und Weise, wie letztlich dort gebaut werden soll, muss noch mit der Stadtverwaltung besprochen werden.

Der Wettbewerb soll bereits im kommenden Jahr beginnen. Vorgesehen sind mehrstöckige Mehrfamilienhäuser, aber auch Doppelhäuser, Reihenhäuser oder Einzelhäuser. Zu 80 Prozent soll Geschosswohnungsbau für die Vermietung entstehen, der als Sozialwohnungsbau gefördert wird. Das neue Baugebiet wird sich nach Darstellung des Siedlungswerkes an der vorhandenen Bebauung orientieren. Im Osten ist das auf der Susostraße der Geschosswohnungsbau, im Westen die Einfamilienhäuser. Ziel des Siedlungswerkes ist, bei Fertigstellung des Tunnels die Bagger anrollen zu lassen, um mit dem Bau zu beginnen.

„Wir wollen den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan, bevor der Tunnel fertig ist“, sagt Florian Bertz. Baubeginn könnte dann tatsächlich Ende 2020 oder Anfang 2021 sein.

Wer ist das Siedlungswerk

Die Siedlungswerk GmbH ist in Friedrichshafen kein unbekannter Investor. In Wiggenhausen hat in der vergangenen Woche ein großes Bauprojekt der Gesellschaft begonnen. Gesellschafter der Siedlungswerk GmbH sind zu 25 Prozent die Landesbank Baden-Württemberg und zu 75 Prozent das Bistum Rottenburg-Stuttgart und andere. Die Siedlungswerk GmbH hat eine 100 Prozent-Beteiligung an der SW Verwaltungsgesellschaft in Stuttgart, die die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften, Miet- oder Sondereigentumsverwaltung für Kapitalanleger und Vermieter, die Verwaltung von Gewerbeimmobilien und multifunktionalen Objekten für Investoren, die Verwaltung von Immobilien für Kommunen und die Organisation von Sozialimmobilien mit Betreuungskonzepten zur Aufgabe hat. Mit 50 Prozent ist das Siedlungswerk an der STEG Stadtentwicklung Stuttgart beteiligt, das ist ein Bauunternehmen. 33 Prozent Anteil hat die Gesellschaft an der Dienstleistungsgesellschaft für Energieversorgung, der ImmoTherm GmbH.

Deren andere Gesellschafter sind die Stadtwerke Tübingen und das Stadtwerk am See in Friedrichshafen.