Erst nach Dresden, dann nach Mainz: Die Volley YoungStars starten auswärts

Die plötzliche Schließung der ZF Arena hat am Bundesstützpunkt Volleyball einiges durcheinandergewirbelt. Trotz vieler Unsicherheiten steht eines fest: Am Wochenende steigen die Volley Youngstars mit Auswärtsspielen in Dresden und Mainz in die Zweitligasaison ein.

Für Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar lief in dieser Woche einiges anders als bisher. Telefonieren und Organisieren waren die Hauptaufgaben, weil die heimische Halle wegen Einsturzgefahr gesperrt wurde. „Wir mussten Tag für Tag improvisieren und bedanken uns bei allen, die uns mit Trainingszeiten unterstützt haben“, sagt Pfleghar.

Dank der guten Kooperation mit der Stadtverwaltung hofft Pfleghar für nächste Woche auf alternative Trainingsmöglichkeiten. Und natürlich wünscht er sich, dass sein Team trotzdem für die ersten Spiele der Saison gerüstet ist. „Bis vergangenen Freitag waren wir auf einem guten Weg. Jetzt sind alle ein stückweit aus der Bahn geworfen. Wir müssen uns irgendwie sammeln und das Beste aus der Situation machen“, beschreibt der Trainer die Stimmung.

Nach dem Auftakt bei Dentalservice Gust VC Dresden am Freitag um 20 Uhr sind die Youngstars am Sonntag um 16 Uhr bei der TGM Mainz-Gonsenheim zu Gast.