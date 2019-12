Erst Magenkrämpfe, dann Topleistung: Leon Jost segelt trotz Krankheit auf Rang sieben

Während hierzulande die Segler wie ihre Boote im „Winterlager“ sind, waren sieben Nachwuchssegler des Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) am vergangenen Wochenende in Südeuropa unterwegs – und brachten einige hervorragende Ergebnisse mit heim. So segelte Leon Jost in Palma de Mallorca bei der „Trofeo Ciutat“ bei 274 Teilnehmern auf Rang sieben. In Pula (Kroatien) waren bei der Regatta „Sveti Nicholas“ sechs der 393 Optimisten aus dem WYC: Sophie Schneider segelte auf Rang 55, Finn Meichle auf Rang 60.

Beide Regatten waren von schwachem Wind geprägt. An den ersten beiden Tagen wurde jeweils höchstens ein Rennen beendet. Doch für Leon Jost war das ausnahmsweise günstig. Denn der Zwölfjährige hatte sich am Donnerstagabend in Palma den Magen verdorben und war nicht in der Lage zu segeln. Und ausgerechnet seine Gruppe kam am Freitag nicht ins Ziel, weil deren Wettfahrt mangels Wind abgebrochen wurde. Am Samstag war dann gar kein Wind in der Bucht vor Palma. Am Sonntag wurde zunächst bei rund drei Windstärken aus Südwest die Wettfahrt der übrigen Startgruppe nachgeholt, dann segelten alle Teilnehmer noch zwei Rennen. Leon Jost war wieder fit und bei allen drei Wettfahrten am Start. „Er setzte immer auf die richtige Seite“, berichtete Vater Frank Jost – und Leon erreichte schließlich die Plätze vier, sieben und drei. Damit landete er nach den drei gewerteten Wettfahrten insgesamt auf Rang sieben und war zweitbester Deutscher. „Er hat das Maximale rausgeholt“, war sein Vater zufrieden. Es gewann Jaime Ayarza, WM-Dritter aus Gran Canaria, vor dem Rostocker Carl Krause.

Ins kroatische Pula zur Regatta „Sveti Nicholas“ hatte der WYC sechs Jugendliche mitsamt Trainer Willy Brandt geschickt. Im Clubbus mit dem großen Anhänger ging es schon zwei Tage vorher an die Adria. Viele kleine Wettfahrten wurden mit einer internationalen Trainingsgruppe bei guten Bedingungen gesegelt. „Zur Regatta hat uns der Wind dann verlassen“, so Willy Brandt. Am Freitag waren die Segler acht Stunden ohne Wettfahrt auf dem Wasser, wurden bei unangenehmem Schwell nur ordentlich durchgeschaukelt. Ein Rennen wurde am Samstag gesegelt, drei dann mit gut einer Windstärke aus West am Sonntag.

In der Optimistenklasse waren bei dieser Regatta 393 Boote dabei. Am besten schlugen sich aus Sicht des WYC Sophie Schneider und Finn Meichle, die auf die Plätze 55 und 60 segelten. Isabelle Springer kam auf Rang 243, Victoria Egger auf Rang 266, Anna-Maria Bachschmid auf Rang 297 und Elisabeth Niedermeier auf Rang 360. In Pula gewann Lisa Vucetti vor Alex Demurtas (beide aus Italien). „Das war eine gute Maßnahme, schon allein wegen der Trainingstage vorher“, bilanzierte Trainer Brandt. „Am besten war, dass die Elf- bis Dreizehnjährigen mal ohne Eltern unterwegs waren.“