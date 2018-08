Erst liest die Märchenfee, dann wird gebastelt

Märchenerzählerin Marie Luise Kaiser liest am Mittwoch, 5. September, im Medienhaus am See für Kinder ab fünf jahren das Märchen „Der Drache und die geheimnisvolle Ritterburg“ vor. Beginn ist um 15 Uhr.

Der Protagonist der Geschichte, ein kleiner Drache, fürchtet sich auf der großen Ritterburg. Zum Glück findet er einen mutigen Knappen, mit dem er Freundschaft schließt. Nach dem Märchen werden Ritterburgen zum Mitnehmen gebastelt.