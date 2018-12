Vor Kurzem hat das Karate-Dojo in Friedrichshafen, eine Abteilung im Mehrspartenverein VfB Friedrichshafen, seine Weihnachtsfeier begangen. Laut Pressemitteilung fand vor den Feierlichkeiten am Nachmittag ein Vereinsturnier statt. Hier konnten sich junge Menschen in ihren Leistungen messen.

Insgesamt 13 Kinder traten in den Disziplinen Parcours und Kiho (Gundschultechniken) an. Im Parcours belegte Jonas Falke den dritten Platz, Rang zwei ging an Kilian Vogler. Der Beste in der Disziplin war Jan Föhl. Im Kihon siegte Ina Ganser, gleich dahinter platzierte sich Lucia Day. Julia Nakonechny erreichte den dritten Platz.

Im Anschluss an dem Turnier traf man sich zum gemütlichen Zusammensein. Auch zahlreiche Mitglieder mit Eltern und Freunden erschienen. Michael Prüss, Abteilungsleiter Karate, begrüßte die Gäste, berichtete über das abgelaufene Jahr und was 2019 angestrebt wird. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, die den Verein tatkräftig geholfen haben und hofft auch auf die weitere Unterstützung.

Der Höhepunkt des Abends war, wie in den vergangenen Jahren, die Tombola mit anschließendem Tauschen der Geschenke.