Erst geht’s zum Ponypainting, dann auf Apfelschatzsuche

In Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln ist die Betreuung von Kindern eine Herausforderung. Das Team der Tourist-Information Ailingen und die vielen ehrenamtlichen Helfer, Vereine und Einrichtungen haben trotzdem ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. 422 Kinder erlebten laut Stadtverwaltung bei den Ailinger Ferienspielen in diesem Jahr bei 70 verschiedenen Angeboten für jedes Alter einige tolle Tage.

Auf dem Islandponyhof Isenburg konnten die Kinder Reiten, gemeinsam Dosentelefone basteln und mit Fingerfarben die Ponys bemalen. Ein weiteres Reiterlebnis und Ponypainting gab es auf Schmid’s Ponyhöfle. Auf Tier-Spurensuche gingen die Kinder bei den Angeboten „Spannenden Walderlebnis“ und „Essbares, Giftiges und Heilendes aus der Natur“ des Grünen Klassenzimmers. Außerdem konnten die Buben und Mädchen kleine Kunstwerke aus Naturmaterial anfertigen, Stockbrot backen und Heilsalben hergestellten.

Zum Entspannen lasen die Mitarbeiterinnen des Medienhauses am See im Ailinger Wellenbad Geschichten vor. Wer Lust hatte, konnte beim VfB Friedrichshafen Badminton und bei der TSG Ailingen Tischtennis spielen. Besonders beliebt war das Pizzabacken im Ailinger Backhäusle.

Außerdem konnten die Kinder beim Modellbau, veranstaltet durch den PMC Bodensee, ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und im Schulmuseum eine kleine Zeitreise durch die Schulgeschichte machen. Im Zeppelin-Museum gab es einen Einblick in die Bauweise der Luftschiffe. Ihr tänzerisches Geschick bewiesen die Kinder bei Hip-Hop, Ballett bis hin zu Breakdance in der Tanzschule No. 10 und den kleinen Sängerinnen und Sängern machte es Spaß, gemeinsam mit Chorleiterin Monika Kohler zu singen und zu musizieren. Zusammen mit dem Team der Tourist-Information Ailingen bastelten die Kinder Mini-Tischkicker, spielten Upcycling-Spiele und machten an einer Seifenblasen-Action mit. Zusätzlich wurde Ailingens Apfelschatz beim Geocaching erkundet.

Die teilnehmenden Veranstalter sprachen sich positiv darüber aus, wie diszipliniert die Kinder die derzeit geltenden Hygienevorschriften einhielten. „Wir danken allen Veranstaltern und ehrenamtlichen Helfern für die tatkräftige Unterstützung und hoffen, dass die Ferienspiele 2021 wieder unter normalen Bedingungen stattfinden können“, schreibt das Team der Tourist-Information Ailingen.