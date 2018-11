Wer „alpin“ hört, freut sich aufs Skifahren im bevorstehenden Winter. Anders bei Luca Seeberger. Für den 18-jährigen Häfler ist die Saison – seine bisher erfolgreichste – bereits gelaufen. Seine Sportart heißt „Inline alpin“ und wird mit Inlineskates auf Asphalt ausgetragen. Ähnlich wie beim Skifahren werden die Disziplinen Slalom, Parallelslalom und Riesenslalom ausgetragen.

„Der Einstieg war ganz schön holprig“, erinnert sich der lange Schlacks an seine ersten Fahrversuche auf Rollen. Bereits mit fünf Jahren stand er auf Ski, ist Mitglied im SC Schnetzenhausen und gehörte dem Bezirkskader an. Vor vier Jahren ist beim Training ein Inlinetrainer auf ihn zugekommen und hat gefragt, ob er Lust hätte, mal bei ihnen mitzu- trainieren. „Das war eine interessante Option", sagt Luca Seeberger. Und es war der Beginn einer neuen Karriere. Bis Luca in seiner Altersklasse vorne mitfahren konnte, musste er allerdings die Technik umstellen. „Vom Skifahren war ich es gewohnt, in den Kurven zu kanten, beim Inline alpin ist es entscheidend, Druck auf die Rollen zu bringen“, erklärt Luca Seeberger.

Seeberger kommt in den Kader des Schwäbischen Skiverbandes

Die ersten Rennen 2014 waren dementsprechend wenig erfolgreich, zumal die Jahrgänge 1999/2000 viele starke Läufer hatten. 2015 lief’s schon besser und Luca Seeberger kam in den Kader des Schwäbischen Skiverbands. „Besseres Training und mehr Wissen“, waren für ihn die Schlüssel zum Erfolg, um den Topfahrern Paroli bieten zu können.

Einen Knacks gab‘s 2016, als sich DSV (Deutscher Skiverband) und DRIV (Deutscher Rollsport- und Inline-Verband) getrennt und viele seiner Freunde aufgehört haben. Auch Luca Seeberger überlegte, die Speedskates in die Ecke zu stellen, entschied sich aber, noch einmal anzugreifen. Mit Erfolg. In der zurückliegenden Saison hat der Häfler bei der deutschen Meisterschaft in seiner Altersklasse im Inline-Alpin Slalom die Konkurrenz hinter sich gelassen. Bei der Europameisterschaft in Spanien wedelte er in der Juniorenklasse auf den fünften Platz.

Günstig ist das Hobby nicht. Die Reisen und die Ausrüstung muss Luca Seeberger größtenteils alleine finanzieren. Allein die Rollen kosten 130 Euro pro Satz, mindestens drei werden pro Saison fällig. „Ohne Sponsoren wäre das nicht zu schaffen“, sagt Werner Seeberger.

Am Vereinstraining in Neu-Ulm nimmt Luca nur ab und zu teil, „um mich mit den Trainern auszutauschen“. Meistens spart er sich die lange Fahrt und trainiert stattdessen zweimal pro Woche in Friedrichshafen – auf landwirtschaftlichen Wegen. Sein Vater und „Servicemann“ Werner Seeberger hat die Erlaubnis von den entsprechenden Landwirten eingeholt. Während sich Luca und sein 14-jähriger Bruder Silvan – er ist ebenfalls vom Inline-Alpin-Virus angesteckt – ihre Ausrüstung anziehen, steckt der Vater den Parcours. Damit die Slalomstangen beim Schlagen nicht wegfallen, werden sie auf speziellen Stahlplatten befestigt. In der bevorstehenden Schneesaison schnallt sich Luca wieder die Ski an, weil „beim Skifahren teilweise die gleichen Muskelgruppen wie beim Inline Alpin angesprochen werden“, wie der 18-Jährige erklärt. Um das Gefühl fürs Skaten nicht zu verlieren, macht er beim Hallentraining des Speedteams Bodensee mit.

Im nächsten Frühjahr will der Schüler sein Abi am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg machen. Danach nimmt er das nächste große Ziel in Angriff. „Ich möchte im Weltcup unter die Top fünf kommen“, sagt Luca Seeberger.