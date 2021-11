„Ersparen Sie sich das“: Bei Rolls-Royce Power Systems werben Vorstand und Betriebsrat für Impfung

In einer gemeinsamen Videobotschaft haben Vorstand und Betriebsrat der Rolls-Royce Power Systems AG die Belegschaft aufgefordert, sich rasch impfen zu lassen, falls noch nicht geschehen.

Gut für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Motorenbauers: Sie müssen nicht um Impfgelegenheiten kämpfen. Bei ihnen genügt ein Termin beim werksärztlichen Dienst.

Es ist auch ein wichtiger Beitrag zu Solidarität. Andreas Schell

Er sei mit Vorstandschef Andreas Schell nicht immer einer Meinung, sagt Betriebsratsvorsitzender Thomas Bittelmeyer in dem gemeinsamen, rund fünf Minuten langen Video, das am Dienstag im Intranet des Konzerns veröffentlicht worden ist. Beim Thema Corona ziehe man aber an einem Strang.

Schell spricht in dem Film davon, dass die vierte Welle Deutschland überrollt und Intensivstationen überfüllt seien. Sich impfen zu lassen sei vor diesem Hintergrund „letztendlich nicht mehr nur ein persönliche Entscheidung. Es ist auch ein wichtiger Beitrag zu Solidarität“, so Schell.

Wir können den Lockdown und die Impfpflicht noch verhindern. Thomas Bittelmeyer

Bittelmeyer berichtet von „vielen Ansteckungen im Unternehmen und vielen Quarantänefällen“. Kolleginnen und Kollegen hätten Angst derzeit, auch wenn sie schon geimpft sind. „Wir können den Lockdown und die Impfpflicht noch verhindern“, sagt der Betriebsratschef und ergänzt: „Wenn wir so weitermachen, stehen wir da wie Österreich.“

Auch Schell hatte Corona

Am Ende des Videos wird Andreas Schell persönlich. Zu Beginn der Pandemie hatte er sich selbst mit dem Coronavirus angesteckt. Er sei nie ernsthaft krank gewesen in diesen Tagen. Aber er habe „schlaflose Nächte“ gehabt aus Angst, andere infiziert zu haben. „Ersparen Sie sich das“, ruft er der Belegschaft zu. „Sie haben die Wahlmöglichkeit. Nutzen sie die.“

Die Beiden richten sich in einem Video an die Belegschaft von Rolls-Royce-Power-Systems Friedrichshafen.

Nach Auskunft von RRPS-Sprecher Christoph Ringwald können sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim werksärztlichen Dienst für eine Impfung anmelden. Wie hoch die Impfquote im Konzern ist, ist nicht bekannt. Derzeit befinden sich rund 200 Mitarbeiter in Quarantäne, weil sie selbst positiv getestet worden sind oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 9000 Mitarbeiter hat RRPS weltweit, davon 6500 in Friedrichshafen. Demnächst darf das Werksgelände nur noch betreten, wer nachweisen kann, dass er geimpft oder genesen ist.