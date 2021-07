Ernüchterung bei Marc Joos

Auf Platz sechs gesetzt und Siebter geworden – so lautete das nüchterne Fazit von Marc Joos nach dem BaWü Race Finale am vergangenen Samstag. Dabei klang beim Tischtennisspieler von der TSG Ailingen auch durchaus eine Enttäuschung durch. Nach dem Triumph bei den Mindeltal Open in Thannhausen in der vergangenen Woche hatte er sich mehr versprochen. „Bei dem Teilnehmerfeld war im Vorfeld klar, dass es ganz schwer werden wird, vorne mitzuspielen. Trotzdem war das mein erklärtes Ziel vor dem Turnier“, sagte Joos, der seiner Teilnahme in Bad Wurzach dennoch auch Positives abgewinnen konnte. „Es war schön, dabei zu sein. Alleine, dass ich mich mit den Ergebnissen aus dem letzten Jahr dafür qualifiziert habe, war ja schon ein Erfolg nach der langen Wettkampfpause.“