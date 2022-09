Erntedankfest mit Erntehelfern

Es war ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal waren am 25. September die polnischen, rumänischen und ukrainischen Erntehelfer aus Fischbach und Schnetzenhausen in der Kirchengemeinde St. Magnus zum Erntedankgottesdienst mit anschließendem Mittagessen eingeladen. Viele der fast 100 Erntehelfer mit ihren Betriebsleitern von den verschiedenen Obsthöfen waren gekommen, um mit der Gemeinde auf diese Weise das Erntedankfest zu feiern. Bei gutem Essen und polnischer Livemusik hätten die Menschen schnell zueinander gefunden, heißt es in einem Bericht des Pfarramtes. Am Ende sei klar gewesen: Diese Tradition des guten Miteinanders und der gegenseitigen Wertschätzung müsse auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden.