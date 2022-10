Erneute 0:3-Niederlage: Vor den Volley Youngstars liegt noch ein weiter Weg

Für die TuS Kriftel lief das zweite Spiel am Wochenende in Salem weniger erfolgreich. Die Hessen unterlagen am Sonntag dem heimischen TSV Mimmenhausen mit 1:3 (25:23, 16:25, 21:25, 21:25). Mimmenhausen setzte damit seinen Erfolgslauf fort und hat nun saisonübergreifend acht Spiele in Folge gewonnen.