Erneut IG-Metall-Warnstreik in Friedrichshafen

Rund 2000 Kolleginnen und Kollegen der MTU/Rolls-Royce Power Systems AG haben am Dienstag und Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Für Freitag sind zudem die Beschäftigten im Homeoffice aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen und sich am „digitalen Warnstreik“ zu beteiligen, teilt die IG Metall mit.

Achim Zinser, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, äußerte sich wie folgt: „Der Arbeitgeberverband stellt die Tariferrungenschaften ganzer Generationen infrage. So sollen etwa Schichtzulagen reduziert oder der Schutz für ältere, verdiente Beschäftigte geschliffen werden. Dies lassen die Beschäftigten nicht kampflos zu.“ Mit mehr als 7550 Warnstreikbeteiligten in der Metall- und Elektroindustrie setzte die IG Metall eigenen Angaben nach bereits vergangene Woche in der Region ein Signal an die Arbeitgeber. Sie fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem für Betriebe, in denen Beschäftigungsabbau droht, die Möglichkeit zu schaffen, die Wochenarbeitszeit mit einem Teillohnausgleich zu verkürzen, um Kündigungen zu verhindern. Monetär fordert die IG Metall vier Prozent mehr Entgelt auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Teile davon sollen auch zur Beschäftigungssicherung verwendet werden können.