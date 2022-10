Messe „Pferd Bodensee“ beginnt: Erlebniswelt für Reiter und Pferdeliebhaber

Die „Pferd Bodensee“ ist am Freitag, 14. und am Samstag, 15. Oktober von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 16. Oktober, von 9 bis 17 Uhr.

Mittlerweile sitzen Reiterinnen und Reiter sogar auf veganen Satteln. Zwar noch nicht in Massen, aber immerhin. Wenn am Freitag, 14. Oktober, auf dem Messegelände wieder die Fachmesse „Pferd Bodensee“ ihre Pforten öffnet, ist es für alle Pferdeliebhaber ein absolutes „muss“ dabei zu sein. Am Donnerstag wurden der Presse Messeinhalte vorgestellt und in der Halle A1 Auszüge aus dem Gala-Programm unter dem Motto „Im Trakt der Pferde“ präsentiert.

360 Aussteller aus zehn Ländern werden bis einschließlich Sonntag, 16. Oktober, über aktuelle Trends zum Thema Pferdesport, -zucht und -haltung informieren. Mit einem Blumenstrauß übergab pünktlich zum Auftakt der bisherige Bereichsleiter Roland Bosch die Projektverantwortung an Teammitglied Jana Roth, die auf dem Messegelände über 260 Pferde ankündigte und eine noch höhere Rassenvielfalt als noch 2020.

Wenn der Reiter zwei Pferde unter die Füße nimmt: Szene aus einer der Shows bei der „Pferd Bodensee“. (Foto: sig)

Unter ihnen in sieben Hallen die unterschiedlichsten Kalt-, Warm- und Vollblüter. Bosch, der künftig bei der „Pferd Bodensee“ als Senior-Berater fungiert, nannte die Messestände hochwertiger als bei den bisherigen Messen. Dass die Zahl der Aussteller um 60 gegenüber dem Rekordjahr 2020 zurückging, sei kein Beinbruch. Schließlich gehe es um fachliche Inhalte, nicht so sehr um nackte Zahlen.

Am Freitag und Samstag gibt es faszinierende Shows mit Mensch und Pferd.

Aussteller an den drei Messetagen sind Pferdebetriebe, Pferdesportverbände, Reitsportausrüster, Anbieter von Einstreu, Futter und Nahrungsergänzungen sowie Anbieter zum Thema Pferdegesundheit. Bei den Gala-Abenden am Freitag- und Samstagabend ab 19.30 Uhr (zu besonderen Eintrittspreisen) gibt es in der Halle A1 faszinierende Shows mit Mensch und Pferd, organisiert von Resi Dangel.

Neueste Formen der artgerechten Haltung sowie alles zur Pferdegesundheit sind Themen im Reitring in Halle A4. Stallbau und alles rund um einen modernen Pferdestall gibt es hauptsächlich in der Halle A5, aber auch in A4 und A6. Da die Digitalisierung im Stallbau und -betrieb nicht mehr wegzudenken ist, gibt es dazu Fachforen und -vorträge in der Halle A5.

Die „Pferd Bodensee“ bietet knapp 300 Vorträge.

Mit von der Partie bei der „Pferd Bodensee“, zu der zuletzt über 30 000 Besucher kamen, sind das Haupt- und Landgestüt Marbach, das Gestüt Avenches aus der Schweiz und der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg in der Halle 7. Hier zeigen auch Züchter und Gestüte unterschiedlichste Pferderassen und Reitweisen im Reitring. Mit dabei sind weiter der Haflinger-Pferdezuchtverband Tirol und das Nationalgestüt Kladruby. Knapp 300 Vorträge wird es geben.

Um stilistisch gutes Reiten zu fördern, hat vor fast 20 Jahren der Reiterjournal-Verleger Hugo Matthaes das Reiterjournal „8er-Team“ ins Leben gerufen. Mitglied in diesem Team ist jeder Reiter eines baden-württembergischen Reitvereins, der in der laufenden Saison eine Wertnote von 8,0 und besser erhalten hat. Matthaes will damit „feines ordentliches Reiten“ belohnen, wie er am Donnerstag sagte. Gewinnen kann auf der „Pferd Bodensee“ jeder. Gewertet wird in den Disziplinen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Fahren ab Klasse E ohne Altersbegrenzung. Auf der Messe können am Sonntag neben den Mitgliedern des 8er-Teams auch Messebesucher von prominenten Trainern lernen.

Mit mehreren Vorführungen im Reitring in Halle A6 ist Tanja Riedinger aus Friedrichshafen mit ihrer Freundin Bettina Rittler vom Internet-Blog „Nativehorse“ vertreten. Sie will das Pferd zum Menschenfreund machen, indem sie zunächst die Kommunikation mit dem Pferd aufbaut. Um ihr Pferd für den Film auszubilden, war sie in diesem Jahr zwei Monate auf Tour. Die junge Trainerin setzt in ihrer Freiarbeit den Fokus auf das Zusammenspiel zwischen Pferd und Mensch. Auf der Messe stellt sie das „Liberty-Training“ und Besonderheiten der Freiheitsdressur vor.