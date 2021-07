Erlebnisreiche Kulturtage auf der Kleinen Aktionswiese

Das Spielehaus Friedrichshafen lädt Kinder, Jugendliche und Familien von Samstag, 31. Juli bis Freitag, 6. August zu sieben Kulturtagen auf der Kleinen Aktionswiese ein.

Unter dem Motto „Zeichen setzen“ bietet die Kleine Aktionswiese in diesem Jahr 28 Workshops, eine Spielinsel und den Kulturufer-Actionbound, eine digitale Schnitzeljagd.

Coronabedingt veranstaltet das Spielehaus Friedrichshafen und der Spielbus die Aktionswiese erstmals in Kooperation mit dem Schulmuseum, der Wissenswerkstatt, dem Medienhaus am See und dem Kulturbüro.

Die vielfältigen Mitmachaktionen richten sich an Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, dauern zwei bis drei Stunden und finden sowohl vormittags als auch nachmittags statt. Veranstaltungsort ist der Garten des Schulmuseums.

Das gesamte Programm der Kleinen Aktionswiese ist online unter: www.friedrichshafen.feripro.de. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Auskünfte erteilt das Spielehaus unter der Telefonnummer 07541 / 7 386729.