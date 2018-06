Erlöserkirche feiert 60-jähriges Bestehen

Die Erlöserkirche in Friedrichshafen wird 60 Jahre alt. Am Wochenende feiert die Gemeinde mit Pfarrer harald Kuhnle das Jubiläum.

Seit mittlerwiele 60 Jahren prägt die moderne Kirche neben der Kirche vom Guten Hirten die Silhouette der Löwentalsiedlung. Die Kirchengemeinde zählt heute 1550 Gemeindeglieder, wie das Pfarramt der Erlöserkirche mitteilt. Ihre Familienfreundlichkeit zeige sich in regelmäßigen Familiengottesdiensten und themenorientierten Punkt-11-Gottesdiensten mit moderner Musik. Sie zeichne sich auch durch ein reges Gemeindeleben von Jung und Alt im Untergeschoss des Kirchengebäudes aus. Mit anderen Worten: Während so manche Nachkriegskirche um ihren Bestand fürchten muss, oder bereits schon wieder abgerissen wurde, blickt man hier zuversichtlich in die Zukunft.

Die 60-Jahr-Feier beginnt am Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr mit einem Konzert des CVJM-Posaunenchors. Anschließend können die Besucher bei kühlen Getränken ins Gespräch kommen. Bei der Oldie-Night ab 21 Uhr mit tanzbaren Hits vergangener Jahrzehnte wird an die 70er-Jahre-Tradition der Disco in den Erlöserkirchengemeinderäumen angeknüpft.

Der Festgottesdienst am Sonntagmorgen ab 10 Uhr wird vom Gospelchor „Almost Heaven“ unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel mitgestaltet. Pfarrer i. R. Gert Gorgas wird als früherer Pfarrer der Erlöserkirche predigen. Die Kinder gestalten den Gottesdienst mit. Anschließend wird eine Gospelmatinee mit dem Gospelchor stattfinden, bevor es Mittagessen, Kaffee und Kuchen gibt. Die Preise sind nicht auf Gewinn ausgerichtet und daher sehr gering, damit alle Gäste mitfeiern können, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Am Nachmittag gibt es Begegnung mit alten Bekannten, Mitkonfirmandinnen und Konfirmanden, Musik, Interviews mit Zeitzeugen, Tänze, Hüpfburg, Bierkistenstapeln, Kinderschminken und weitere kreative Spiel- und Bastelangebote für Kinder, schreibt die Kirchengemeinde. Um 16.30 Uhr klingt das Fest mit dem Reisesegen aus.