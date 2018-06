Das Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben hat drei Broschüren mit dem Titel „Denkorte an oberschwäbischen Erinnerungswegen“ herausgegeben, unter anderem für die Landkreise Bodenseekreis und Sigmaringen. Um das Vergessen zu verhindern und die Geschichte lokal zu verknüpfen, wäre die Broschüre beispielsweise auch als Unterrichtsmaterial im Fach Geschichte denkbar. „Die kreisbezogenen Wege können im Zuge eines Unterrichtstages abgefahren werden“, erklärt Herausgeber Wolfgang Marcus.

„Es gibt deutschlandweit Denkorte, die aber nicht miteinander verbunden waren. Wir wollten hier was versuchen“, sagt Marcus. „Vor gut einem Jahr, am 20. Januar 2012, haben wir auf der Kuratoriumssitzung beschlossen, die Broschüre zu machen.“ Dass diese gerade jetzt erscheint, ist kein Zufall. Sie ist laut Marcus die „Antwort zum 80. Jahrestag der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933“.

Für den Herausgeber sind vier Komplexe im oberschwäbischen Raum entscheidend: „Es gab hier viele Klöster, die im Zuge der Säkularisation zu Krankenhäusern und Einrichtungen für Behinderte wurden“, erklärt Marcus, so auch das Kloster Weissenau. Die Verstaatlichung der Kirchengüter nutzten die Nazis für ihre Euthanasiemorde, den so genannten T4 Aktionen, bei denen für sie unlebenswertes Leben eliminiert wurde. In „Rundverlegungen der Patienten“ wurden deren Spuren verwischt, sagt Paul-Otto Schmidt-Michel, Direktor des ZfP Weissenau. Endstation war meist die Tötungsanstalt Grafeneck im Landkreis Reutlingen. Auch die Problematik der ländlichen Zwangsarbeiter und all das, was den Juden passiert ist, gehören für Marcus mit zur oberschwäbischen Geschichte. Aber auch „Menschen wachen Gewissens“ wie der aus Mariabrunn stammende Fridolin Endraß. Der Eisenbahner und Gewerkschafter gilt als „herausragende Person des örtlichen Widerstands gegen das nationalsozialistische Unrechts-Regime“, heißt es in der Broschüre. Es ist deshalb nicht überraschend, dass das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Fridolin-Endraß-Platz zu den Denkorten im Bodenseekreis gehört.

14 000 Zwangsarbeiter

Auch das Massenlager für Zwangsarbeiter an der Ecke Hochstraße/ Heinrich-Heine-Straße und das Ehrenfeld 32 auf dem Hauptfriedhof an der Hochstraße sind Teil der Erinnerungswege. Insgesamt waren 14 000 Menschen als Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie und zur Aufrechterhaltung der Ernährungsgrundlage im Kreis beschäftigt. Ein weiterer Denkort ist das KZ-Außenlager Dachau in Raderach.

„Die Broschüre ist die Grundlage und noch nicht das Ende. Wir wollen alle Denkorte mit Tafeln ausstatten, die Teil der oberschwäbischen Erinnerungswege sind“, sagt Marcus. „Denkorte an oberschwäbischen Erinnerungswegen“ wurde in einer Auflage von 10000 Exemplaren gedruckt. Bis Ostern soll die Homepage des Kuratoriums online gehen. Sämtliches Material soll dort kostenlos heruntergeladen werden können.

Broschüren gibt es im Landratsamt, Kreiskulturamt und an allen städtischen Stellen.