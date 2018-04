Erstaunlich viele Menschen waren am Dienstagabend ins Stadtarchiv zur Vernissage der „Galerie der Aufrechten“ gekommen – trotz frühsommerlicher Außentemperaturen und trotz fast beklemmend stickiger Luft, die im Saal herrschte. „Drahtzieher“ aus Ravensburg, mit David Klüttig und Bobby Guttenberger an der Gitarre und Kolja Legde am Kontrabass, boten ein bemerkenswert gut gewähltes Stück zum Einstieg in eine bemerkenswerte Ausstellung.

„Über die Aktualität der Ausstellung muss ich angesichts der Debatten und Diskussionen in den vergangenen Wochen – insbesondere in Folge der Verleihung der Echo-Musikpreise – im Grunde gar nicht viele Worte verlieren“, sagt Bürgermeister Andreas Köster in seiner Begrüßung. „Und doch zeigt die öffentliche Debatte sehr deutlich, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich der Verantwortung durchaus bewusst ist, wie wichtig es ist, die Erinnerung an diese dunkle Vergangenheit Deutschlands wach zu halten.“

„Bekannte und unbekannte Menschen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus“ prägen die Ausstellung, die über mehrere Stockwerke des Hauses verteilt ist. Mehr als 60 Männer und Frauen, die sich aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus gegen das Regime auflehnten, aus humanistischen, pazifistischen, religiösen oder auch politischen Gründen handelten. Man trifft auf allgegenwärtige Namen wie Sophie Scholl, Graf Stauffenberg oder Georg Elser. Auch auf viele bekannte Widerständler aus der Region wie die Häfler Fridolin Endraß, oder die kommunistische Widerstandsgruppe um Lilo Herrmann, der auch die Dornier-Arbeiter Artur Göritz, Stefan Lovász und der aus dem Ortsteil St. Georgen gebürtige Josef Steidle angehörten. Und auf viele aufrechte Menschen, deren Namen vielleicht nicht mehr so präsent sind.

Menschen wie Kurt Huber. Er wurde in Chur geboren, war Musikwissenschaftler und lehrte ab 1926 als Psychologieprofessor an der Uni München. Als Musiker weigerte er sich, für den NS-Studentenbund Kampflieder zu komponieren. Im privaten Kreis von Regimegegnern lernte er 1942 die Studenten der Weißen Rose kennen. Er war der Verfasser des sechsten Flugblattes, bei dessen Verteilung die Geschwister Scholl am 18. Februar 1943 gefasst wurden. Zwei Monate später wurde er zum Tode verurteilt. Sein Ausstellungsportrait wurde von der in Baltringen geborenen freischaffenden Künstlerin Marlis Glaser in Öl auf Leinwand gemalt.

„Die Ausstellung gibt dem Betrachter eine einzigartige Möglichkeit, sich dem Thema Widerstand zu nähern“, betont Uwe Hertrampf, Vorsitzender des Denkstätten-Kuratoriums NS-Dokumentation Oberschwaben, in seiner Ansprache. „Es handelt sich nicht um entrückte Helden, sondern letztlich um Menschen wie du und ich. Sie können uns ermutigen, fordern uns aber auch auf, den Blick in den Spiegel zu werfen“, sagt er. Dass mit der Ausstellung „ein großer Wurf“ gelungen sei, mit dieser Meinung hält Stadtarchivar Jürgen Oellers nicht hinter den Berg. Es sei ihm aber auch ein persönliches Anliegen gewesen, die Vielschichtigkeit des Widerstands in der Region aufzuzeigen, so Oellers.

„Was hätten wir gemacht?“ Diese Frage stellte Andreas Köster in den Raum. „Wären wir aufrecht geblieben? Wären wir mit oder gegen die Welle geschwommen?“ Fragen, die auch bei den vielen Besuchern der Vernissage sicher nachwirken.