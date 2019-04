Erhalt des Seewalds ist für Grüne nicht verhandelbar

„Der Erhalt des Seewalds ist nicht verhandelbar.“ So lautet einer der Kernsätze der Häfler Grünen, die jetzt ihr Programm für die Gemeinderatswahlen im Hotel Maier in Fischbach im Rahmen ihrer öffentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt haben.

„In diesem Punkt gibt es keine Kompromisse“, betont der Ortsvorsitzende der Partei Bündnis 90/Die Grünen Felix Bohnacker. „Wir können nicht das Abholzen von Regenwäldern kritisieren und vor der eigenen Haustür solch eine Rodung zulassen. Gerade in Friedrichshafen, wo es ohnehin zu wenig Grünflächen gibt, darf man in dieser Hinsicht nicht einknicken“, sagt er. „Wir müssen die Natur als gegeben annehmen – und dürfen erst dann über Alternativen diskutieren“, so auch die Meinung von Thomas Henne mit Blick auf die Erweiterungspläne von Liebherr-Aerospace.

Für „regionale Produkte aus ökologischem Anbau“ beim Essen in Häfler Kindergärten und Schulen wollen sich die Grünen einsetzen. „Was die ZF-Gastronomie liefert, ist nichts von dem“, sagt Felix Bohnacker. Vor pauschalen Aussagen solle man aber erst einmal den Ausgang der Umfrage abwarten, die von der Verwaltung nach Antrag des Gemeinderats an Lehrer, Erzieher, Eltern und Kindern gerichtet wurde, so die Meinung von Regine Ankermann und Christine Heimpel. Es sei höchste Zeit gewesen, die Betroffenen selbst zu befragen, sagen sie. Man hoffe deshalb auf eine große Beteiligung und einen differenzierten Rücklauf. „30 Prozent mehr Grünfläche in Friedrichshafen“, lautet eine weitere Forderung der Grünen. Dabei gehe es nicht nur um den ästhetischen Aspekt. Friedrichshafen benötige dringend eine weitere Begrünung, um sich an den Klimawandel anzupassen, so der allgemeine Tenor. Unter dem Stichpunkt „Bezahlbarer Wohnraum für alle“ setzt das grüne Wahlprogramm unter anderem darauf, das Flughafenareal für mehr Angebot an Wohnflächen „umzuwidmen“. „Der Flughafen ist hochgradig defizitär. Und gerade von den Kurzzeitflügen geht eine hohe Klimaschädlichkeit aus“, sagt Felix Bohnacker. Es sei ein Abwägungsprozess nötig, bei dem der Flughafen in jedem Fall nicht außerhalb jeder Diskussion stehen dürfe, relativiert Henne. Das „Totschlagargument“ Arbeitsplätze brauche ein Gegengewicht, so seine Meinung. Man müsse über die „Heilige Kuh“ Flughafen auf einer sachlichen Ebene sprechen dürfen, fordert auch Matthias Klemm.

Erlebnisräume für die Jugend

Für eine „Neue Mobilitätskultur“ und 1-Euro-Tickets an allen Tagen im Häfler Stadtverkehr wollen die sich Grünen ebenfalls starkmachen – und damit erreichen, dass der motorisierte Individualverkehr zunehmend unattraktiver werde solle. Wer als junger Mensch in Friedrichshafen abends was erleben will, hat derzeit schlechte Karten – finden die Grünen und werben für „Erlebnisräume“ für die Jugend. „Das gilt nicht nur für junge Leute, sondern für alle Altersschichten“, geht Sieglinde Ege einen Schritt weiter. „Ich kämpfe seit 20 Jahren als Mitglied des Stadtforums für eine bessere Aufenthaltsqualität in der Stadt“, sagt sie.