Erhöhte Bäderpreise in Friedrichshafen kommen

Ab Juli wird das Schwimmen in den Häfler Freibädern teurer. In zwei Stufen sollen die Preise bis 2021 erhöht werden und aneinander angepasst werden. Dafür stimmten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Montag mehrstimmig. „Wir sind derzeit finanziell nicht angespannt. Deshalb sollten wir jetzt die Preise erhöhen“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand.

Diese Begründung und auch die Entscheidung an sich, die Preis zu erhöhen, war nicht für alle Gemeinderäte nachvollziehbar. Regine Ankermann (Grüne) betonte im Vorfeld ihrer Fraktionserklärung, dass sie gegen den Beschluss stimmen wolle. „Wir haben wirklich tolle Bäder, aber wir sollten nicht mit der Kassendeckung argumentieren und auch der Zeitpunkt mitten in der Saison ist ungünstig“, sagte Ankermann. Sie finde die Preiserhöhung unverhältnismäßig.

Bäder sind ein Treffpunkt

In diese Richtung argumentierte auch Christine Heimpel (SPD), die entgegen ihrer Fraktion gegen den Beschluss stimmte. „In den Bädern trifft man sich. Dabei spielt es keine Rolle, ob man jung oder alt ist und welcher Kultur man angehört. Ich weiß nicht, ob man so etwas in Geld bezahlen kann“, sagte sie. Ihr sei vor allem die Preiserhöhung der Saisonkarte zu hoch. Im Strandbad kostet eine Saisonkarte für einen Erwachsenen bisher noch 28,50 Euro, ab Juli soll sie 47 Euro kosten und ab 2021 57 Euro. Im Wellenbad Ailingen liegt der Preis derweil bei 85 Euro, ab Juli bei 99 Euro und ab 2021 bei 112 Euro. Im Frei- und Seebad Fischbach kostet die Saisonkarte bis 2020 99 Euro, danach 112 Euro. „Das tut weh, vor allem, wenn man das mehrfach zahlt“, sagte sie. Sie betonte auch, dass sie die Erhöhung für eine Stadt wie sie Friedrichshafen sei, nicht angemessen finde. „Wir leisten uns so vieles aus dem städtischen Haushalt durch die Zeppelin Stiftung. Wir sind nicht vergleichbar mit anderen Gemeinden“, sagte sie. Ihre Fraktion, die SPD, sah das in Teilen anders. „Die Preiserhöhung ist zulässig. Sie wird auch 2021 immer noch moderat sein“, sagte Dieter Stauber (SPD). Dieser Meinung waren auch die Mitglieder der CDU. Trotzdem betonte Hannes Bauer (CDU): „Eine Preiserhöhung ist immer schmerzhaft.“ Trotzdem sei sie nachvollziehbar. Die Freien Wähler lobten, dass die neue Preisstruktur eine Errungenschaft für die Stadt sei. Schließlich seien die Preise auch äußerst moderat zusammengestellt worden.

Zuletzt waren die Preise für die Häfler Bäder im Jahr 2013 erhöht worden. Die Preise für das neue Sportbad, das derzeit gebaut wird, sollen separat festgelegt werden. In Fischbach sind die Tarife nach dem Umbau direkt angepasst worden. Dort soll es erst 2021 eine Erhöhung geben.