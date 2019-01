Erfrorene Schlange: Peta setzt Belohnung aus

Die Tierrechtsorganisation setzt nach eigenen Angaben eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Verurteilung eines noch unbekannten Schlangenhalters führen. Dieser hatte mutmaßlich in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar einen Python und eine Boa vor der Tür des Friedrichshafener Tierheims in einer Stofftasche abgelegt.

Der Python überlebte die Nacht in der Kälte nicht. "Das Aussetzen von Tieren ist nicht nur feige, sondern auch eine Straftat", sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Der Schlangenhalter hätte einen Tierschutzverein um Hilfe bitten können, dann wäre der Python nicht gestorben. Häufig sind es Exoten aus dem Internet, deren Halter sich nicht ausreichend mit den Bedürfnissen der anspruchsvollen Lebewesen auseinandergesetzt haben. Oft wachsen ihnen dann Aufwand, Kosten und – im wahrsten Sinne des Wortes – die Tiere selbst über den Kopf. Skrupellos werden viele Reptilien dann einfach ‚entsorgt‘."

Peta fordert Verbot

Als Konsequenz des aktuellen und ähnlicher Fälle fordert Peta ein generelles Haltungsverbot von Exoten in Privathaushalten. Dabei weist die Organisation auf Risiken für Halter und Tier, aber auch für unbeteiligte Menschen hin. Gefahren bestünden auch dann, wenn es sich bei ausgesetzten Tieren um ungiftige Exemplare handle - beispielsweise durch Salmonellenübertragung.

Einen klaren Verstoß und eine mögliches Risiko sieht auch Günter Herrmann, Leiter des Veterinäramts Bodensee. "Es handelt es sich bei dem Aussetzen der Tiere um eine schweren Verstoß gegen das Artenschutzgesetz. Jedem muss klar sein, dass die Tiere, die aus den Tropen kommen, sich bei solchen Temperaturen nicht selbst versorgen und dass sie schwer erkranken oder sterben können." Große ausgesetzte Tiere könnten, wenn sie nicht wie Schlangen im Winter beinahe bewegungsunfähig seien, auch die heimische Fauna und im Ausnahmefall Menschen gefährden. Im Notfall sei das Veterinäramt ein möglicher Ansprechpartner, der Kontakte zu Auffangstationen vermitteln könne.

Die Boa lebt

Im Friedrichshafener Fall hat die ebenfalls abgelegte Boa die Nacht überlebt. Sie befindet sich inzwischen in Obhut der Reptilienfreunde Oberschwaben. Auch dort ist man über das Ablegen der Tiere empört. "Wir haben ja gesehen, was dann passiert. Sie sterben", sagte Vorstandsmitglied Thomas Wirth, der sich des Reptils selbst angenommen hat, der "Schwäbischen Zeitung" am Tag nach dem Fund. Sowohl das Friedrichshafener Tierheim, als auch die Reptilienfreunde bieten sich als Ansprechpartner für überforderte Halter an.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugenhinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer 0751-8030 entgegen.

