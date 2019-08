Seit mittlerweile sechs Jahren bietet das Medienhaus am See in Friedrichshafen zusammen mit jetzt weiteren 15 Kommunen die Onleihe im Verbund an. Bei einem jährlich wachsenden Kundenkreis ist der digitale Lesestoff sehr beliebt, teilt das Medienhaus mit.

Mittlerweile gehören 16 Kommunen dem Verbund Onleihe Bodensee-Oberschwaben an: Bad Waldsee, Isny im Allgäu, Kressbronn, Langenargen, Laupheim, Leutkirch im Allgäu, Markdorf, Meckenbeuren, Meersburg, Ravensburg, Salem, Tettnang, Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Wangen im Allgäu und Friedrichshafen. Sie alle entschlossen sich, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, ihren Kunden das digitale Medienangebot zur Verfügung zu stellen. Durch den Verbund konnte ein umfassendes Medienkontingent für die Leser erweitert werden.

Heute verfügt der Onleihe-Verbund Bodensee-Oberschwaben über 25 000 Medien, dazu gehören Sachbücher, Zeitschriften, Romane und eLearning. Neu dazugekommen sind jetzt 20 Zeitschriften und Zeitungen wie zum Beispiel die Sprachmagazine Adesso, Ecos, Ecoute und Deutsch perfekt. Das Sprachmagazin Spotlight war bereits seit längerem im Angebot. Neben diesen Angeboten gehören auch Lifestyle-, Mode- und Frauenzeitschriften wie die Couch, die Freundin und die Vogue, zum Angebot. Wer sich für Fitness und Wellness interessiert, findet in der Onleihe Magazine zum Klettern, Focus Gesundheit und Women’s Health. Auch das Thema Reisen findet sich in der Onleihe mit Zeitschriften wie Abenteuer Reisen, Clever reisen oder Geo Special. Online ausgeliehen werden können aber auch das Handelsblatt, Deutschlands größte Finanz- und Wirtschaftszeitung, oder Handwerker- und Bastelzeitschriften wie Selbst ist der Mann oder Molly Makes. Auch die Jugendlichen wurden bei der Onleihe nicht vergessen, schreibt das Medienhaus. Die Jugendzeitschrift Bravo, das Musikmagazin Rolling Stone und die PC Games gehören ebenfalls zum Angebot. Damit können die Nutzer jetzt aus 64 verschiedenen Zeitschriften auswählen.

Zuhause weiterbilden

Seit 2018 hat das Medienhaus am See sein digitales Angebot um eLearning erweitert. „Durch die elektronischen Kurse können sich die Kunden des Medienhauses zeit- und ortsunabhängig in verschiedenen Bereichen selbstständig weiterbilden“, erklärt Sabine Giebeler, Leiterin des meidenhauses. . Hier bietet das Medienhaus 1800 verschiedene Kurse an. „Beim eLearning können gleichzeitig mehrere Nutzer auf die Kurse zugreifen. Beim herkömmlichen Buch kann immer nur ein Nutzer das Buch ausleihen“, erklärt Giebeler. Wer im Besitz eines gültigen Medienhaus-Ausweises ist, kann dieses Angebot kostenlos nutzen. Es fallen keine Gebühren an und die Zugriffs-Lizenz erlischt automatisch.

Die Onleihe ist auch für ältere sowie sehbehinderte Leser eine Bereicherung. Denn auf Mobilgeräten kann die Schriftart und die Schriftgröße je nach Wunsch eingestellt werden. Auch Kinder und Jugendliche haben das digitale Lesen längst entdeckt. „Das traditionelle Buch hat auch weiterhin seine Berechtigung. Durch die Onleihe können wir unser Angebot erweitern, was wir ansonsten nicht anbieten können“, so Heiderose Milz vom Medienhaus am See. „Mit der Onleihe wurde ein neues Zeitalter eingeläutet.“

Zahlen zur Onleihe

Im Jahr 2018 wurden mehr als 52 000 Ausleihen gezählt. „Die Tendenz geht steil nach oben. Wir haben eine jährliche Steigerung von rund 10 000 Ausleihen“, freut sich Sabine Giebeler. Verfügbar sind eBooks, eAudios, also Hörbucher, und eVideos für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch die ePaper-Ausgaben von Zeitungen und Magazinen sind in elektronischer Form nutzbar.