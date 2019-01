Erfolgreiches Wochenende für Häfler Fechter

Zeitgleich auf vier Veranstaltungen sind die Fechterinnen und Fechter des VfB Friedrichshafen am Wochenende an den Start gegangen. Laut Vereinsbericht konnten die Häfler dabei Podestplätze erringen

Dario Knör, Nico Miller und Alexander Neumeister waren bei Internationalen Jugendligaturnier im österreichischen Feldkirch am Start. Alle drei Fechter qualifizierten sich nach erfolgreichen Setzrunden für die Direktausscheidung. Um den Einzug ins Halbfinale musste Nico dem spätere Turniersieger Levi Diem (FCSG St. Gallen) den Vortritt lassen und belegte Rang acht. Dario und Alexander konnten sich jeweils bis ins Finale ihrer Altersklasse vorkämpfen.

In der Klasse U13 unterlag Dario dem Schweizer Diem mit 10:8 Treffern und wurde Zweiter. Alexander, der in der Klasse U10 bis U12 bis ins Finale eine weiße Weste hatte, musste hier ebenfalls einem Schweizer den Vortritt lassen. Er verlor in einem spannenden Finale knapp mit 10:9 Treffern, sicherte sich ebenfalls Silber sowie die Ranglistenführung in seiner Altersklasse.

Bei den Landesmeisterschaften der Senioren (Baden Nord-Württemberg) in Korb gingen vonseiten des VfB Britta Amann (AK 40 plus) und Rudolf Künstler (AK70 plus) an den Start. Künstler belegt im Degen nach einigen sehr knappen Niederlagen den fünften Platz. Mit dem Florett focht er sich an diesem Tag bis auf Treppchen und sicherte sich Bronze in seiner Altersklasse. Amann konnte die Konkurrenz im Säbel und Florett hinter sich lassen und gewann an diesem Tag zwei Landestitel. Im Degen reichte es, nach einer knappen Niederlage im Halbfinale, noch zur Bronzemedaille in der AK40 plus.

Marco Birkenmaier, zwischenzeitlich startberechtigt für die TSG Reutlingen, trat beim „Arcona Living Cup“ in Osnabrück, einem deutschen U20-Qualifikationsturnier, an. Erstmals in seiner Karriere konnte er sich bei einem so großen Turnier bis in Halbfinale vorkämpfen. Gegen den Niederländer Ruben Derksen hatte er an diesem Tag jedoch keine Chance. Er unterlag nach spannendem Gefecht mit 15:11 Treffern und belegte Rang drei. Damit schob sich Marco auf den vierten der nationalen U20- Rangliste.

Parallel zu den Turnieren fand am vergangenen Freitag in Friedrichshafen eine Turnierreifeprüfung den Bezirks Oberland statt. Unter den insgesamt 20 Fechterinnen und Fechtern aus der Region waren vom VfB auch Johannes Obermayr und Emil Loewe am Start. Mit sehr guten Leistungen in Theorie und Praxis konnten beide den Fechtpass und damit die Startberechtigung bei offiziellen Wettkämpfen in Empfang nehmen.