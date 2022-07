Erfolgreiches SFZ-Schülerteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jährlich veranstaltet die Universität Kiel einen bundesweiten Programmierwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe. In diesem Jahr wurden die Schüler/innen vor die Herausforderung gestellt, einen automatischen Spieler (Client) für das Brettspiel „Ostseeschach“ zu programmieren. Seit Herbst arbeiteten 48 Teams an ihren Clients, die dann seit Februar in mehreren Runden gegeneinander antraten.

Louis Schell (Karl-Maybach-Gymnasium Friedrichshafen) und Jonas Pohlmann (Humboldt-Gymnasium Potsdam) qualifizierten sich für das Finale in Kiel und trafen dort auf die besten acht Teams aus ganz Deutschland. Die beiden Schüler des Schülerforschungszentrums Friedrichshafen erreichten in einem spannenden Finale einen hervorragenden 4. Platz. Für ihre herausragende Leistung durften sie sich neben einem Sachpreis über ein Stipendium für ein Informatikstudium an der Universität Kiel freuen.