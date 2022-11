Erfolgreicher Wettkampf für die Ailinger Turnerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der letzte Ligawettkampf der zweiten Ailinger Mannschaft, am Wochenende 26./27. November, war sicherlich einer der schwersten den die Mädchen zu bestreiten hatten. Auslandsaufenthalte, Verletzungen und Krankheit zwangen mehr als die Hälfte der Mannschaft und die erfahrensten Turnerinnen Janika Braunger, Meike Meyer, Tabea Merl, Jade Werkmann, Savanna Schnurr, Malia Ense und Fritzi Schulze auf die Ersatzbank. Und doch meisterte das junge Team die große Herausforderung mit Bravour. Theresa Hartwich, Finja Köhl, Alissa Rubcov und Mathilda Schmidt – die Älteste von ihnen gerade einmal zwölf Jahre alt – traten zu viert gegen bis zu zehn Mann starke Mannschaften bis ins Erwachsenenalter an und konnten sich erstaunlich gut behaupten. Von der anfänglichen Nervosität war am Wettkampftag kaum mehr etwas zu spüren. Fokussiert gingen sie an die vier Geräte Schwebebalken, Boden, Sprung und Stufenbarren und präsentierten ihre Übungen, als ob sie nie etwas anderes getan hätten. Wohl kaum jemand im Publikum hätte gedacht, dass dies der erste große Wettkampf für die Mädchen war. Durch ihre Nervenstärke und den Spaß am Turnen gelang der Mannschaft im Gesamtergebnis der tolle sechste Platz. Einen besonders guten Tag erwischte Theresa Hartwich, die unter allen Turnerinnen ebenfalls Platz sechs in der Einzelwertung erreichte.

Das Trainerteam Vanessa Pfadler, Ayke van Bruggen und Tabea Merl wurden an diesem Tag von Pascal Bühler und Max Burkhardt unterstützt. Jannik Müller, der Abteilungsleiter der TSG Ailingen-Turnen sprang als Moderator ein und sorgte für eine grandiose Stimmung in der Halle. Das gesamte Trainerteam ist sehr stolz auf die Ergebnisse des jungen Teams und blickt zuversichtlich auf das neue Jahr. Diese Saison hat gezeigt, dass die Mannschaft sehr gut aufgestellt ist und im nächsten Jahr in voller Besetzung weiterhin großartige Ergebnisse erzielen kann. Wer weiß, ob die Mädchen nächstes Jahr an den Erfolg der ersten Mannschaft anknüpfen und ebenfalls über einen Aufstieg nachdenken können.