Erfolgreicher Start in die neue Gemüsesaison

Die Solawi Bodensee e.V. in Raderach startet mit dem Abschluss der Bieterrunde in das siebte Anbaujahr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Bieterrunde fand wie bereits im letztes Jahr rein virtuell statt. Die Kerngruppe informierte alle Mitglieder im Vorfeld über die geplanten Ausgaben und somit auch die Gesamtsumme, die durch die zu vergebenden Gemüseanteile erwirtschaftet werden muss, um die laufenden Kosten des Vereins zu decken.

Über 90 Prozent der geplanten Einnahmen aus den Gemüseanteilen gehen dabei direkt in die Bezahlung der angestellten Gärtnerinnen und Aushilfskräfte, heißt es weiter in der Mitteilung. Kerngruppenmitglied Claudia Martin meint dazu: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen nicht nur lokales, ökologisch angebautes Gemüse an unsere Mitglieder ausgeben zu können sondern auch unsere Gärtnerinnen und Aushilfskräfte fair und angemessen zu entlohnen. Deshalb fließt der überwiegende Teil unserer Einnahmen direkt in die Bezahlung der Angestellten zurück. Der verbliebene Anteil der Einnahmen wird in Saatgut und Geräte investiert, um den laufenden Betrieb sicherzustellen. Wir arbeiten dabei explizit nicht gewinnorientiert sondern kostendeckend.“

Es konnten bereits über 70 Gemüseanteile für die nächste Saison zum Durchschnittspreis von 83,60 Euro pro Monat und Anteil vergeben werden. Die Gebote pro Anteil variierten dabei weitläufig, wodurch sich im Rahmen des Solidaritätsprinzips jedes Mitglied gemäß seiner aktuellen finanziellen Möglichkeiten an der Finanzierung des Vereins beteiligen kann. „Wir sind begeistert, dass uns der überwiegende Anteil unserer Mitglieder auch nach dem schwierigen Anbaujahr 2021 das Vertrauen ausgesprochen hat und weiterhin das Projekt unterstützt.“ freut sich Claudia Martin.

Ein Einstieg in die neue Gemüsesaison ist auch nach der Bieterrunde noch möglich, allerdings ist dann mindestens der in der Bieterrunde erzielten Durchschnittspreis pro Monat und Anteil zu zahlen. Dafür erhalten die Anteilseigner dann wöchentlich erntefrisches Gemüse. Die Abholtage sind aktuell Freitag und Samstag, die Ernte erfolgt in der Regel Freitag früh. Wer Interesse hat, sich aber nicht direkt für die gesamte Saison binden möchte kann im Rahmen es vierwöchigen Probemonats zunächst das Angebot der Solawi Bodensee e.V. testen. Weiterhin werden regelmäßig Ackerführungen angeboten um Interessierten das Konzept der Solawi sowie die Umsetzung im Verein in Raderach näherzubringen. Weitere Informationen dazu finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.solawi-bodensee.de.