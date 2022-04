Erfolgreicher Sportabzeichenprüferlehrgang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Baden-Württemberg absolvierten vor Corona jedes Jahr rund 50000 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche das Deutsche Sportabzeichen (DSA). Dazu braucht es nicht nur Fitness, sondern auch Prüferinnen und Prüfer, die die Zeiten stoppen und die Weiten messen. Der Sportkreis Bodensee hat einen entsprechenden Prüferlehrgang veranstaltet.

19 Teilnehmende aus verschiedenen Sportkreisen Württembergs wurden einen Tag lang von qualifizierten Referentinnen in verschiedene Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens eingeführt.

Bei dem Lehrgang in Meckenbeuren standen Theorie, Praxis und Regelkunde in den Sportarten Leichtathletik, Geräteturnen, Schwimmen und Radfahren im Stundenplan. Theorie und Geräteturnen fanden in der neuen Sporthalle bei der Schule statt, die Praxis auf den Sportanlagen des TSV Meckenbeuren.

Silvia Siegl, Sportabzeichenreferentin im Sportkreis Bodensee, übernahm den Part der Geschichte des DSA sowie den Datenschutz, Organisation und Datenverarbeitung der Absolventendaten und Allgemeines rund ums Sportabzeichen. Der nächste Lehrgang dieser Art findet 2025 im Sportkreis statt.