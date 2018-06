Erfolgreicher Auftritt bei den Bregenz Open

Josef Herzog, Tai Chi Lehrer des Judo Ju-Jutsu Vereins Friedrichshafen, hat vor Kurzem erfolgreich beim WKU World Martial Arts Cup in Bregenz teilgenommen. In der Kategorie Soft- and Hardstyle with Music erzielte er Platz zwei.

Mit seiner dargebotenen Tai Chi-Form auf die sanfteren Töne musste er sich lediglich einer Hardstyle-Darbietung auf das Lied von Queen „We will rock you“ geschlagen geben. In der Kategorie Soft- and Hardstyle Weapons with Music kam Herzog mit seiner Doppelfächerform auf Rang drei. 400 Sportler aus zehn Nationen mit 680 Starts waren in Bregenz dabei. (sz)