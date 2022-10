Erfolgreicher Auftakt beim Wettkampf in Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über 10 Jahren Pause im Ligabetrieb startete die Turnerschaft Friedrichshafen am vergangenen Sonntag wieder mit einer Mannschaft in der Kreisliga B und schaffte in der Sporthalle in Ailingen direkt den Sprung auf Platz 2 hinter dem SV Schwendi.

Zehn Turnerinnen dürfen am Wettkampftag für die Mannschaft starten. Fünf starten pro Gerät von denen die besten drei in die Wertung eingehen.

Der Wettkampf begann am Schwebebalken. Hier gilt es die Aufregung im Griff zu behalten und die Leistungen vom Training abzurufen. Die Mädels gingen alle konzentriert ans Gerät, konnten jedoch den ein oder anderen Sturz nicht verhindern.

Am Boden schien dann aber der Knoten gelöst. Jede Turnerin hat eine eigene Übung auf Musik und zeigte sowohl schöne Sprünge, als auch hohe Salti. Damit erreichte die Mannschaft die höchste Punktzahl unter den acht teilnehmenden Mannschaften.

Furios ging es weiter am Sprung. Maria Merk erreichte hier die höchste Einzelwertung des Tages unter allen Turnerinnen. Denise Schramm und Anna Fricker folgten ihr mit Platz 2 und 3, Leni Rimmer erreichte die fünfthöchste Wertung des Tages. Dies führte dazu, dass Friedrichshafen auch dieses Gerät mit drei Punkten vor dem späteren Erstplatzierten SV Schwendi gewann.

Auch am Stufenbarren erreichte die Mannschaft die höchsten Wertungen des Tages. Denise Schramm beeindruckte durch eine blitzsaubere Übung, bei der die Kampfrichter nur zwei Zehntel abzuziehen wussten und lies so die Konkurrenz weit hinter sich.

Die Turnerschaft hat drei von vier Geräte an diesem Wettkampftag gewonnen! Die kleinen Schwächen am Balken führten jedoch dazu, dass am Ende der SV Schwendi sich doch noch den Gesamtsieg geholt hat. Jetzt hat die Mannschaft fünf Wochen Zeit, um an den Übungen zu feilen, bevor am 19. November in Wangen der zweite Wettkampftag ansteht und um den Aufstieg in die Kreisliga A geturnt wird.

Die jüngeren Turnerinnen der Turnerschaft Friedrichshafen (E-Jugend bis C Jugend) starteten im Oktober ebenfalls in ihre Wettkampfsaison. Zwei von drei Schülerliga Wettkämpfen haben die Mädels schon gemeistert. Am 30. Oktober findet in Ailingen das Finale statt, worauf im Training fleißig hingearbeitet wird.