Erfolgreiche Schulklassenaktionen im Spielehaus

Kreative Aktionen in der Vorweihnachtszeit hat das Team des Spielehauses für die Häfler Grundschulklassen organisiert. Unter dem Motto „Weihnachten weltweit“ gab es verschiedene Mitmachwerkstätten, in denen gesägt, gehämmert und genäht wurde. Insgesamt nutzten vier Klassen mit rund 80 Schülerinnen und Schüler aus vier Grundschulen das vorweihnachtliche Angebot des Spielehauses.

„Ich habe einen richtig tollen Elch gesägt“, sagt Franziska, die mit ihrer Klasse in der Holzwerkstatt einen stehenden Elch aus Holz fertigte. In der Nähwerkstatt wurden farbenfrohe Weihnachtsocken an der Nähmaschine genäht. Franziskas Mitschülerin Marla stellte in der Kerzenwerkstatt eine ganz individuelle Kerze her. „Es war richtig spannend, die bunten Kerzen herzustellen“, so Maria.

Das Motto der internationalen Weihnacht, zog sich dabei wie ein roter Faden durch das Programm. Der skandinavische Nisse, ein kleiner Wichtel der zu Weihnachten bei den Familien einzieht sowie das Kennenlernen verschiedener Bräuche und Weihnachtssymbole ergänzten das bunte Werkstattangebot.

Nach den Bastelaktionen gab es im Hof des Spielehauses ein wärmendes Weihnachtsfeuer und leckeren Früchtepunsch. Die geplante Pause wurde kurzerhand zum freien Spiel, in denen die Teilnehmenden die zahlreichen Brettspiele, die Bauecke oder den Tischkicker für sich entdeckten.

„Ich spiele so gerne Tischfußball, weil ich daheim so etwas nicht habe“, sagte eines der Kinder. Auch die Lehrerin war begeistert von der Aktion: „Eine tolle Weihnachtsaktion mit viel Spaß und Freude für die Kinder. Danke Spielehaus!“