Bei einem landesweiten Wettbewerb des Kultusministeriums hat die Schülerzeitung THS der Tannenhag-Schule den dritten Platz belegt. Das Schülerredaktionsteam war in Stuttgart bei der Preisverleihung zu Gast, zusammen mit Lehrer Marc Hoher und Schulsozialarbeiterin Muriel Sandkühler, die die Zeitungs-AG leiten. Neben einer Urkunde und 200 Euro haben die Schüler Workshops beim Südwest Rundfunk (SWR) gewonnen. Zudem haben sie sich mit ihrem Gewinn für den bundesweiten Zeitungswettbewerb qualifiziert.

„Es müssen mindestens drei Schulzeitungen pro Schuljahr erschienen sein, um überhaupt an dem Wettbewerb teilnehmen zu können“, erklärt Lehrer Marc Hoher. Drei Ausgaben, die zusammengestellt, ausgewertet und redaktionell bearbeitet werden müssen bis sie in den Druck gehen können, ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Schüler, die das neben dem normalen Schullalltag leisten. Man sieht ihnen aber auch an, wie stolz sie auf ihre Werke sind.

Die „kreative und unabhängige Schülerzeitung der Tannenhag-Schule“ umfasst zwischen 50 und 60 Seiten. Die Schüler arbeiten mit eigenen Texten und Fotos oder erhalten Beiträge aus den Klassen. So sind von der Grundstufe bis hin zur Berufsschulstufe immer Geschichten aus der Schule und auch Privates vertreten. In den Rubriken „Aktuelles“, „Lecker-Schmecker aus der Schulküche“, „Musik“, „Lustiges“, „Kunst und Krempel“ kann man Geschichten aus dem Schulalltag lesen, aber auch Hobbies oder Lieblingsrezepte stellen die Schüler in der farbig illustrierten Zeitung vor.

Viel Arbeit steckt da drin. Und die ist nun mit dem dritten Preis belohnt worden. Insgesamt haben sich 70 Schulzeitungen beworben, die dann wiederum nach Schulform eingeteilt und von einer Jury bewertet wurden. Die Tannenhag-Schule war für die Kategorie Sonderpdägogisches Beratungszentrum angetreten. Durch die Platzierung haben sich die Schüler automatisch für den bundesweit ausgeschrieben Schülerzeitungswettbewerb nominiert. Wie es da jetzt weitergeht, weiß Marc Hoher noch nicht. Nachdem sie ihren Preis in Stuttgart entgegengenommen haben, dürfen sie nun bei „Das Ding“, dem Jugendradioprogramm des Südwestfunks, mitarbeiten und im Workshop „Doku Festival“ lernen, wie man mit dem Handy oder Tablet Kurzfilme dreht und schneidet. Darauf freuen sich die Schüler schon. Bei der Preisübergabe zeigten sie sich insbesondere vom guten Essen und der Schülerband beeindruckt, die dort aufgetreten ist.

Die nächste Ausgabe der Zeitung THS erscheint im Januar. Wer wissen möchte, wie eine Maus einen Tag verbringt, sollte sich unbedingt ein Exemplar sichern.