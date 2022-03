Erfolgreiche Achterbahnfahrt der Häfler Volleyballer

Die Achterbahnfahrt des VfB Friedrichshafen geht auch im Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga weiter – am Mittwochabend erneut mit einem guten Ende: Nach dem 3:2-Zittersieg am Samstag im Viertelfinal-Entscheidungsspiel gegen den TSV Herrsching gewannen die Häfler zum Auftakt der „Best of five“-Serie mit 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 25:22, 15:10) bei den Powervolleys Düren. Die zweite Partie folgt am Sonntag (17.30 Uhr) in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm.

Die letzten Duelle gingen klar an Düren

Den gegenseitigen Respekt voreinander, die Achtung vor dem namhaften Gegner auf der anderen Seite des Netzes merkte man beiden Teams vom ersten Aufschlag an. Verständlich, hatten die Schützlinge von Rafał Murczkiewicz doch zuletzt beide Partien der Zwischenrunde gegen die Häfler mit 3:0 für sich entschieden, von den bis dato fünf Duellen in dieser Saison drei gewonnen.

VfB-Trainer Mark Lebedew vertraute zunächst seinen „Starting Seven“ vom Samstag, schickte also Zuspieler Dejan Vincic, Simon Hirsch auf der Diagonalen, Vojin Cacic und Luciano Vicentin im Außenangriff, Andri Aganits und Lucas Van Berkel im Mittelblock sowie Libero Nikola Pekovic aufs Parkett der Dürener Arena. Und die Häfler starteten hochkonzentriert, standen gut in Block und Abwehr, punkteten konstant vor allem über Vicentin und Hirsch. Nach dem 7:3 und 12:8 bedeuteten zwei Aganits-Punkte in Folge zum 18:13 die Vorentscheidung in Satz eins. Zwei Fehler des fast 41-jährigen Altmeisters Björn Andrae besiegelten das 25:19 für den VfB.

Vor ungewohnt großer Kulisse bricht der VfB nach starkem Start ein

Vor mit knapp 800 Zuschauern ungewohnt großer Kulisse hatten die Gastgeber sichtlich Probleme, ihre Angriffe durchzubringen und seinerseits das VfB-Gewitter in den Griff zu bekommen. „Wir sind überhaupt nicht existent“, schimpfte Murczkiewicz in einer Auszeit. Auch im zweiten Satz leistete sich Düren zunächst zu viele einfache Fehler, wobei der VfB dann aber nach einem komfortablen 14:9 wieder sein zweites Gesicht zeigte: Plötzlich hieß es 15:16. Sieben Punkte in Folge für die Hausherren, nach dem fehlerbehafteten Beginn des Satzes kam diese Wende völlig überraschend. Doch die Auswechslungen von Ex-Häfler Tomas Kocian im Zuspiel und Sebastian Gevert auf der Diagonalen (Eric Burggräf und Filip John kamen) brachte neue Impulse auf Dürener Seite. Bis zum 22:22 schenkten sich beide Teams nichts, ehe ein Aufschlagfehler von Hirsch und zwei Punkte von Röhrs und John für den Satzausgleich sorgten.

Weil der VfB das Heft aus der Hand gab, war es plötzlich das von vielen erwartete Duell auf Augenhöhe, in dem Nuancen den Ausschlag geben sollten. Präziser und konsequenter spielen – das hatte Lebedew gefordert. Genau das gelang aber auch im dritten Satz nicht mehr. Plötzlich packte der Block nicht mehr zu, landeten die Angriffe vor allem von Hirsch des Öfteren im Aus. Beim Stand von 4:8 mussten die wenigen VfB-Fans in der Halle das Schlimmste befürchten. Doch die Häfler kämpften sich zurück (9:9), ehe sich Düren in einen Rausch spielte und auf 22:16 absetzte. Nun gelang den Powervolleys fast alles, bisweilen spielte auch das Glück mit – und sie führten mit 2:1 nach Sätzen.

Böhme bringt den Häflern Sicherheit – und den Sieg

Im vierten Satz sollte Marcus Böhme dem VfB wieder mehr Sicherheit im Mittelblock geben – ein guter Schachzug von Lebedew. Der Wechsel tat den Gästen gut, bis auf 12:7 und 15:11 zog der VfB davon. Aber einmal mehr machte der VfB den Gegner durch eigene Fehler stark. An das Niveau der anderthalb Sätze zu Beginn konnten die Gäste zwar nicht mehr anknüpfen, brachten den Durchgang aber mit Hilfe des wiedererstarkten Blocks – Böhme verwandelte den Satzball – ins Ziel. Im Tiebreak ging es hin und her – das 2:4 drehte der VfB zum 5:4. Und auch danach blieben die Häfler stets in Führung, legten mit dem Block von Hirsch zum 10:6 den Grundstein zum Sieg. Ein Aufschlagfehler besiegelte den VfB-Sieg.

„Das war noch immer etwas zu viel Achterbahn“, schmunzelte VfB-Trainer Lebedew. „Aber wir haben gewonnen, das alleine zählt. Und man muss eingestehen, dass es Düren ab Mitte des zweiten Satzes auch gut gemacht hat.“ Zwar sagte Mark Lebedew zuletzt, er habe die Atmosphäre in Düren „immer geliebt“ - doch ein mögliches Entscheidungsspiel und damit die dritte Fahrt nach Düren würde sich der Australier sicher gerne ersparen.