Ann-Christin Schäfers engagiert sich im Weltladen Friedrichshafen und wurde 2018 über die Online-Freiwilligenbörse in ihr Engagement vermittelt. Sie wurde von der Stadt Friedrichshafen aus den im Vorjahr Vermittelten ausgelost und ist damit Vorbild und beispielhaft für alle bürgerschaftlich Engagierten, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Nach ihrer Motivation für ihr Engagement gefragt, sagt Ann-Christin Schäfers: „Ich habe mich schon immer engagiert, weil ich Engagement für die Gesellschaft wichtig finde und weil es auch einen Mehrwert für mich selbst bedeutet. Ich trage nachhaltig produzierte Kleidung, und dass es in Friedrichshafen einen Weltladen gibt, ist einfach toll.“

Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand überreichte Schäfers einen Bildband sowie einen Gutschein und betonte, dass Einrichtungen und Initiativen wie der Weltladen ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht existieren könnten: „Ich freue mich, dass Sie mitten im Berufsleben stehend, die Zeit für ein Engagement finden. Das ist nicht selbstverständlich und damit sind Sie Vorbild für viele andere. Das ist mehr als lobenswert, vielen Dank dafür.“

Der Verein „Eine-Welt“ bringt seit mehr als 30 Jahren den Menschen Fairen Handel näher und legt deshalb besonderen Wert auf die Bildungsarbeit, zum Beispiel mit dem „Globalen Klassenzimmer“. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der Weltladen, heute ein Fachgeschäft für fair gehandelte Produkte. Das Team des Weltladens freut sich, wie die Stadt schreibt, stets über weitere ehrenamtliche Helfer.

Die Freiwilligenbörse gibt es seit dem Jahr 2015 für die Stadt Friedrichshafen und seit 2017 kreisweit. Vereine, Einrichtungen oder Initiativen, die ehrenamtliche Unterstützung suchen, können ihren Bedarf in der Freiwilligenbörse eintragen. Wer sich einbringen möchte, kann so bequem durch die Angebote surfen und findet im besten Fall eine passende Einrichtung, schreibt die Stadt weiter. Anhand ausgewählter Suchkriterien können gezielt Angebote in einer bestimmten Gemeinde oder für eine bestimmte Zielgruppe gefunden werden.