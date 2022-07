Erfolgreich bei den Europäischen Betriebssportmeisterschaften

„Winning Together“: das war das Motto der ZF-Sportlerinnen und Sportler bei den European Company Sport Games, bei denen Ende Juni im niederländischen Arnheim mehr als 4000 Menschen teilgenommen haben. Wie die ZF Group schreibt, erreichte das 61-köpfige ZF-Team in den angebotenen 22 Sportarten acht Gold- zehn Silber- und drei Bronze-Medaillen. Groß geschrieben wurde laut Mitteilung vor allem der Team-Gedanke, der die ZF-Athletinnen und Athleten nicht nur bei ihren Wettkämpfen, sondern auch außerhalb der Sportstätten während ihres EM-Abenteuers zusammengeschweißt hat. So waren sich bereits nach der offiziellen Abschlussfeier alle einig, bei der nächsten EM 2023 in Bordeaux auf jeden Fall antreten zu wollen, um noch mehr Medaillen für ZF zu erringen - am besten mit einem noch größeren Team und in noch mehr Sportarten. Foto: ZF Group