Erfolge für die jüngsten Degenfechter des VfB

Dario Knör, Nico Miller und Alexander Neumeister von der Fechtabteilung des VfB Friedrichshafen haben bei den Landesmeisterschaften Baden-Nord-Württemberg teilgenommen. Während Dario Knör und Alexander Neumeister zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen waren, sollte Nico bei seinen ersten Landesmeisterschaften Turnierluft schnuppern. Knör erreichte einen guten zweiten Platz

In der Vorrunde der U11 lief es für Alexander Nuemeister, der zwar für den TSV Tettnang startet, aber regelmäßig beim VfB Friedrichshafen trainiert, nicht optimal. Er erfocht einen Sieg bei drei Niederlagen und wurde dadurch nur auf Rang zehn für das folgende K.O. gesetzt. Nach einem Sieg gegen Jonas Bauer (FC Mosbach) musste er eine Niederlage gegen Johannes Köpf (Heidenheimer SB) einstecken. Durch einen erneuten Sieg im Hoffnungslauf gelangte Alexander dann aber doch noch in die Finalrunde, wo er etwas unglücklich gegen den an eins gesetzten Frederik Zimmermann (HSB) mit 8:10 verlor. Er belegte damit den achten Endrang.

Im U12-Wettkampf gewann Dario Knör laut Pressemitteilung all seine fünf Gefechte klar, während Nico Miller der Turniererfahrung und seiner Nervosität Tribut zollen musste und nur verlor, obwohl er laut seinem Trainer Jan Zechel engagiert, mutig und technisch sauber zu Werke ging. Nico Miller verlor sein erstes K.O.-Gefecht mit 8:10 gegen Lukas Weber (FC Hardheim-Höpfingen) und auch das Hoffnungslaufgefecht gegen den vierten der Württembergischen Rangliste Johannes Schenkengel ging mit 2:10 verloren, so dass der 23. Endrang zu Buche stand. Dario Knör hatte als erster der Setzliste ein Freilos, in der ersten Runde, was nicht von Vorteil war, da er in das nächste Gefecht kalt reinging und knapp mit 9:10 verlor und damit durch die Tretmühle des Hoffnungslaufes musste.

Mit Siegen gegen Florian Hey (TSF Ditzingen) und Enrique Schmid (TG Schwenningen) kam er wieder in den Hauptlauf, wo er zuerst gegen Lukas Weber gewann. Das folgende Gefecht gegen den derzeitigen Landesranglistenführenden Tim Jurtschak (HSB) konnte Dario ganz knapp und mit viel Spannung mi 10:9 gewinnen, so dass er im Finale auf Nico Geckeler (TSG Reutlingen) traf. Dario Knör verlor nach tollem Kampf knapp und wurde Vizelandesmeister der U12-Degenfechter.

Tolle Vorrunde

Multitalent Marco Birkenmaier (ist auch in der Leichtathletik erfolgreich)nahm bei den deutschen Degenmeisterschaften der Aktiven in Leipzig teil. Nach einer tollen Vorrunde mit fünf Siegen bei nur einer Niederlage wurde er auf Position 21 ins K.O.-System geschickt. Dort traf er auf Tobias Weckerle (SV Böblingen). In diesem Gefecht konnte der 19-jährige Abiturient der Claude-Dornier-Schule zunächst noch gut mithalten, ging auch zwischendurch in Führung.

Mit zunehmender Gefechtsdauer war jedoch sein Trainingsrückstand, der einer Knöchelverletzung beim Weltcup in Basel geschuldet ist, spürbar. Marco Birkenmaier verlor das Gefecht mit 10:15 und belegte den 36. Endrang.

Deutscher Meister wurde Niklas Multerer (Heidenheimer SB).