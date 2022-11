Erfolg bei den Württembergischen Judo Meisterschaften

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der U13 Vize Meisterschaft bei den Südwürttembergischen Meisterschaften in Kirchheim unter Teck ging es am 22. Oktober für Leonie Vieira zur Württembergischen Judo Meisterschaft nach Heubach. In der Gewichtsklasse bis 44kg musste Leonie gegen die harte Konkurrenz aus Nord- und Südwürttemberg antreten und belege den zweiten Platz.

Für die 12-jährige Leonie vom Judo Ju-Jutsu Verein Friedrichshafen war es die erste Teilnahme an den Landesmeisterschaften. Gleich beim ersten Kampf in der Gruppe A musste sie gegen die sehr starke Romy Schurr vom Spvgg Besigheim kämpfen. Der Kampf verlief auf Augenhöhe bis Leonie eine Minute vor dem Ende ein „Shido“ (Strafe) wegen Passivität gegen sich bekam. Eine solche Strafe ist im Judo keine Seltenheit. Allerdings musste sie in der verbleibenden Zeit punkten, um den Kampf noch zu gewinnen. Kurz vor Ende konnte Leonie im Bodenkampf einen Haltegriff ansetzen und den Kampf doch noch für sich entscheiden.

Die beiden anderen Gruppenkämpfe gegen Gegnerinnen aus Reutlingen und Nürtingen konnte die Judoka aus Friedrichshafen sicher für sich entscheiden. Im Halbfinale ging es gegen Victoria Kaiser vom TSG Reutlingen. Nach der halben Kampfzeit konnte Leonie einen Wurf ansetzen und erhielt ein „Wazari“ (Punktewertung). Im anschließenden Bodenkampf konnte Leonie ihre Gegnerin fixieren und auch diesen Kampf gewinnen. Das Finale war eine Wiederholung des Finales der Südwürttembergischen Meisterschaften. Es ging erneut gegen die sehr starke Mia Beckmann vom JV Nürtingen. Leonie konnte dieses Mal den Kampf lange offen gestalten. Beide Kämpferinnen gaben ihr Bestes und der Kampf ging fast über die volle Zeit. Am Ende konnte sich die erfahrene Mia dennoch durchsetzen. Für Leonie Vieira war der zweite Platz trotzdem ein Riesenerfolg. Nach ihrer starken Leistung bei dem Turnier in Heubach, wurde Leonie eingeladen, bei dem Landesjudokader für Talente einzutreten.

Am 19. November findet, in der Bodenseesporthalle ab 13 Uhr, die Judo und Ju-Jutsu Vereinsmeisterschaft des JJJV Friedrichshafen statt. Hierzu sind alle Interessierten Herzlich eingeladen.