Erdnuss trifft Tonka-Bohne: Schokoladen-Sommelier aus Friedrichshafen kreiert ausgezeichnete Praline

Curry, Roquefort, Rauchsalz, Rosmarin, Melone oder Speck in Kombination mit Schokolade? Klingt ungewöhnlich – ungewöhnlich lecker, sagt Benedict Weiss. Der Häfler Konditor ist einer von deutschlandweit 50 Schokoladen-Sommeliers. Mit seiner Pralinenkreation aus Erdnuss und Tonka-Bohne hat er beim großen Preis der Schokoladen-Sommeliers eine Gold-Platzierung erreicht.

Man könnte meinen Benedict Weiss hat Schokolade im Blut. Zumindest wurde ihm die Liebe zu den süßen Versuchungen in die Wiege gelegt. Denn bereits in vierter Generation führt er die traditionsreiche Konditorei und Chocolaterie Weber und Weiss. Seine Leidenschaft für Schokolade hat er mit seiner Ausbildung zum Schokoladen-Sommelier gekrönt.

Schokoladen-Sommelier Benedict Weiss aus Friedrichshafen (Mitte) ist stolz auf seine Gold prämierte Erdnuss-Tonka-Praline. (Foto: Akademie Weinheim)

Leidenschaftliche Kreation eingereicht

Zum Schokoladenexperten weitergebildet hat sich Benedict Weiss im vergangenen Jahr an der Bundesakademie Weinheim. Und weil Schokolade nicht nur glücklich macht, sondern auch kreativ, hat er sich in diesem Jahr entschlossen am Großen Preis der Schokoladen-Sommeliers teilzunehmen. „Ich habe meine Erdnuss-Tonka-Praline vorgestellt“, erzählt Weiss.

Die Schokoladen-Kreation vereint die Armomen der Tonka-Bohne, mit dem Geschmack von Erdnuss, dunkler Schokolade und einem Hauch von Zimt. Die Optik punktet mit feinem Mandelkrokant. „Eine normale Erdnuss-Praline war mir zu langweilig“, erzählt Weiss. Die Jury honorierte Optik, Fehlerfreiheit, Textur, Mundgefühl, handwerkliche Finesse und den Geschmack des Friedrichshafener Konditormeisters mit einer von sechs Prämierungen in Gold.