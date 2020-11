Erdbeobachtungssatellit vom Bodensee untersucht den Anstieg des Meeresspiegels

Lichtblick für den durch Corona in Biberach gestrandeten Familienzirkus Renz: Er konnte diese Woche den ungünstigen Standort an der Biberacher Nordwest-Umfahrung verlassen und ist mit Menschen, Tieren, Wagen und Zelt auf den Schotterplatz bei der Festhalle in Mittelbiberach umgezogen. Es gab allerdings auch eine schlechte Nachricht für die Zirkusleute.

Am Donnerstag packte der Zirkus seine Sachen auf der Wiese an der Nordwest-Umfahrung zusammen.