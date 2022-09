Erdbeben erschüttert Liechtenstein und Vorarlberg

Das Geschirr in den Schränken klapperte, vielerorts fielen Gegenstände um: Ein kräftiges Erdbeben hat am frühen Donnerstagnachmittag das Fürstentum Liechtenstein erschüttert. Auch in Vorarlberg war es deutlich spürbar. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 3,8.

Das Epizentrum lag nordöstlich der liechtensteinischen Hauptstadt Vaduz, die nur etwa 15 Kilometer von Feldkirch entfernt liegt. Aufgrund der Nähe könnte es laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auch in Vorarlberg vereinzelt zu leichten Schäden gekommen sein. Größere Schadensmeldungen seien aber noch keine eingetroffen.

Zur Zeit des Erdbebens kam es im Landtag von Liechtenstein zu einer kuriosen Situation: Die Abgeordneten debattierten über die Notwendigkeit einer staatlichen Erdbebenversicherung. Währenddessen wurde die Rede einer Abgeordneten von Vor- und Hauptbeben unterbrochen. Zu sehen ist das Erdbeben unter anderem in einem Youtube-Video aus der Landtagssitzung.

Das Erdbeben ereignete sich um 13.57 Uhr. Nach Angaben des Österreichischen Erdbebendienstes der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 3,8. Das Beben sei auch im benachbarten Vorarlberg deutlich gespürt worden, einige Personen seien ins Freie geflüchtet, so die ZAMG. Auch ein schwächeres Vorbeben sei von der Bevölkerung registriert worden.