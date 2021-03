Entsorgte Zigarette löst Brand aus

In einem Keller in der Straße „Steinäcker“ in Fischbach ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizeibericht war vermutlich eine im Mülleimer entsorgte Zigarette der Auslöser für den Brand.

Das Feuer in den Räumlichkeiten unter einer Garage breitete sich auf dort gelagerte Akkus aus. Die verständigte Häfler Feuerwehr, die mit mehr als 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, konnte das Feuer löschen. Der Schaden ist allerdings beträchtlich und beewegt sich im fünfstelligen Bereich.