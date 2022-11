Entertaining Winds mit „Tänze aus aller Welt“

Mit einem Probenwochenende und Zusatzproben geht das Stadtorchester in die letzte Woche der Vorbereitung für das anstehende Konzert der Reihe „Entertaining Winds“. Unter der Überschrift „Tänze aus aller Welt“ will das Stadtorchester das Publikum sein Publikum am Samstag, 12. November, für zwei Stunden im Graf-Zeppelin-Haus glänzend unterhalten. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr.

„Ich möchte alle Facetten und Nuancen der Tanz-Musik, auch durch verschiedene Jahrhunderte und Kontinente, aufzeigen“ so begründet Musikdirektor Pietro Sarno seine Programmauswahl. Zeitlich geht die musikalische Reise von der Renaissance über das ausgehende 19. Jahrhundert bis zur Modernen, geographisch von der spanischen Halbinsel über Mailand nach Amerika, bevor nach einer Zwischenstation im Orient das Ziel in Rumänien erreicht wird.

Im ersten Programmteil steht die „Femme Fatale“ aus Sevillia im Mittelpunkt. Die weltbekannten Melodien aus der Oper „Carmen“ von George Bizet hat der japanische Komponist Tohru Takahashi in einer längeren Suite für Sinfonisches Blasorchester vortrefflich arrangiert. Nach dem Einzug der Toreadors, dem Solo von Escamillio, der verführerischen Habanera der Carmen beschließt der feurige Zigeunertanz den Ausflug nach Spanien. Zwei Einschübe zwischen den neun Sätzen führen in eine ganz andere Welt. Cesare Negri, Tanzmeister am Mailänder Hof, hat mit „The Graces of Love“ (Die Anmut der Liebe) im Jahr 1602 seine Ansicht zur höfischen Tanzmusik zu Papier gebracht. Zunächst ein lebhafter Dreivierteltakt für „Die weiße Blume“, dann eine melancholische Melodie für die „Verschleierte Schönheit“. Ein virtuoser „Saltarello“ beendet das dreisätzige Werk.

Der zweite Einschub stammt von John Macke. Im Rahmen der American- Bandmasters- Association- Konferenz in Texas im Jahr 2006 fand die Uraufführung des Stückes „Strange Humors“ (seltsamer Humor) für Sinfonisches Blasorchester statt. Aus dem ursprünglichen Werk für Streichquartett und Djembé (afrikanische Trommel) lässt Macke die Musikkulturen verschmelzen: die Rhythmen der orientalischen Musik mit der perkussiven Begleitung des afrikanischen Trommelns.

Ein musikalischer Höhepunkt erwartete die Zuhörer nach der Pause mit den „Rumänische Tänzen“ von Thomas Doss. Der Komponist der „Zeppelin Sinfonie“ dürfte in Friedrichshafen nicht unbekannt sein. Die mehrteilige Suite ist aufgrund des höchsten Schwierigkeitsgrades 6 eher selten als Ganzes zu hören, war aber schon oft Pflichtstück bei Wertungsspielen in der Extraklasse. Aus über 1000 zusammengetragenen Lieder nach intensiver, persönlicher Recherche hat Doss sechs Säte mit verschiedenen rumänischen Volksliedern zusammengestellt und bearbeitet. Neben vielen Solopassagen gibt es aber auch wilde Improvisationen mit der Spielanweisung „Make a Balkan-Party“ um den freien Charakter rumänischer Tanzmusik zu verdeutlichen.